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Битва путіна з комаром: експерт розказав, які діагнози диктатора вона може підтвердити

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Юлія Потерянко Юлія Потерянко
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путін все ще здатний вбити комара, але вже не спроможний приховати свою іпохондрію
путін все ще здатний вбити комара, але вже не спроможний приховати свою іпохондрію

Попри те, що точні дані ретельно приховують, експерти чітко бачать ознаки порушень психіки у путіна

Битва російського диктатора володимира путіна з комаром під час візиту до Кронштадту, коли кремлівському карлику довелось вбивати комаху лівою рукою на правій щоці, бо права рука в нього майже не функціонує, породила нову хвилю спекуляцій навколо путінського здоров’я. Прокоментував дивну поведінку диктатора і британський оборонний експерт, професор Майкл Кларк.

Як пише видання Express, під час спілкування з радіоведучим Ніком Феррарі Кларк заявив – дивна поведінка путіна знову підтверджує той факт, що він дуже ретельно приховує стан свого здоров’я від власних же громадян. Це, а також надмірне використання путіним ботоксу, щоби виглядати молодшим, свідчить про його неврози та іпохондрію – хворобливі побоювання за своє здоров’я і нав’язливі пошуки у себе різних недуг – вважає професор.

Втім, Кларк наголосив, що жодних точних даних з цього приводу не існує. "Ми знаємо, що чутки ходять вже давно, але ніхто не в курсі… Я думаю, в росії ніхто не знає, чи хворий він взагалі, чи просто страждає від звичайних вікових змін", — сказав експерт. Він також нагадав про поширене припущення, що одутлий вигляд путіна можуть провокувати стероїдні гормони, які він приймає для якогось лікування.

Професор Кларк також вказав на хворобливе его путіна. У минулому він був дрібним чиновником, навіть у Німеччині служив агентом КДБ не у Берліні, а у невеличкому Дрездені. "Я думаю, він дрібний злочинець, ось що було його бекграундом, і, звісно, він надзвичайно марнославний, у нього дуже тонка шкіра", — сказав експерт.

Як повідомляв "Телеграф", серйозний психічний розлад у путіна вбачає український психолог Дмитро Попов. Причому, на думку Попова, порушення психіки у диктатора спричинила саме соматична хвороба.

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#Володимир Путін #хвороби Путіна