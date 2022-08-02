Битва путіна з комаром: експерт розказав, які діагнози диктатора вона може підтвердити

Попри те, що точні дані ретельно приховують, експерти чітко бачать ознаки порушень психіки у путіна

Битва російського диктатора володимира путіна з комаром під час візиту до Кронштадту, коли кремлівському карлику довелось вбивати комаху лівою рукою на правій щоці, бо права рука в нього майже не функціонує, породила нову хвилю спекуляцій навколо путінського здоров’я. Прокоментував дивну поведінку диктатора і британський оборонний експерт, професор Майкл Кларк.

Як пише видання Express, під час спілкування з радіоведучим Ніком Феррарі Кларк заявив – дивна поведінка путіна знову підтверджує той факт, що він дуже ретельно приховує стан свого здоров’я від власних же громадян. Це, а також надмірне використання путіним ботоксу, щоби виглядати молодшим, свідчить про його неврози та іпохондрію – хворобливі побоювання за своє здоров’я і нав’язливі пошуки у себе різних недуг – вважає професор.

Втім, Кларк наголосив, що жодних точних даних з цього приводу не існує. "Ми знаємо, що чутки ходять вже давно, але ніхто не в курсі… Я думаю, в росії ніхто не знає, чи хворий він взагалі, чи просто страждає від звичайних вікових змін", — сказав експерт. Він також нагадав про поширене припущення, що одутлий вигляд путіна можуть провокувати стероїдні гормони, які він приймає для якогось лікування.

Професор Кларк також вказав на хворобливе его путіна. У минулому він був дрібним чиновником, навіть у Німеччині служив агентом КДБ не у Берліні, а у невеличкому Дрездені. "Я думаю, він дрібний злочинець, ось що було його бекграундом, і, звісно, він надзвичайно марнославний, у нього дуже тонка шкіра", — сказав експерт.

Як повідомляв "Телеграф", серйозний психічний розлад у путіна вбачає український психолог Дмитро Попов. Причому, на думку Попова, порушення психіки у диктатора спричинила саме соматична хвороба.