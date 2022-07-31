З путіним точно щось не те: у мережі звернули увагу на цікавий момент (відео)

Глава кремля оборонявся від атаки комарів лише однією рукою

Кривавий диктатор володимир путін відправився з робочою поїздкою до Північно-Західного федерального округу, де відвідав музейно-історичний парк, відкритий у рамках туристично-рекреаційного кластера "Острів фортів", що створюється в Кронштадті. У мережі знову звернули увагу на хворобливий вигляд президента росії.

Відомий російський політолог Валерій Соловей висміяв, як прокремлівські видання фіксують здатність глави кремля вбити комара. Крім того, він наголосив, що права рука диктатора чомусь "не працює".

"Подвиг президента. Кремлівський пул любовно фіксує увагу на здатності путіна вбити комара. Щоправда, чомусь лівою рукою на правій щоці. Страшно навіть уявити про якісь фізіологічні його досягнення нам ще розкажуть", — пожартував Соловей.

Додамо, що путіна супроводжували міністр оборони росії сергій шойгу, губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов, а в ролі екскурсовода виступила керівник проєктного офісу кластера Ксенія Шойгу, дочка міністра оборони рф.

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Нагадаємо, про проблеми з правою рукою путіна говорять давно. Наприклад, на зустрічі з тим самим шойгу у квітні кінцівка диктатора виглядала зовсім неприродно. Раніше Соловей пояснив, чому лідери Заходу не кажуть публічно про проблеми глави кремля зі здоров’ям.