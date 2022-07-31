С путиным точно что-то не то: в сети обратили внимание на интересный момент (видео)

Глава кремля оборонялся от атаки комаров лишь одной рукой

Кровавый диктатор владимир путин отправился с рабочей поездкой в Северо-Западный федеральный округ, где посетил музейно-исторический парк, открытый в рамках создаваемого в Кронштадте туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". В сети вновь обратили внимание на болезненный вид президента рф.

Известный российский политолог Валерий Соловей высмеял, как прокремлевские издания фиксируют способность главы кремля убить комара. Кроме того, он подчеркнул, что правая рука диктатора почему-то "не работает".

"Подвиг президента. Кремлевский пул любовно фиксирует внимание на способности путина убить комара. Правда, почему-то левой рукой на правой щеке. Страшно даже вообразить о каких физиологических его достижениях нам еще расскажут", — пошутил Соловей.

Добавим, что путина сопровождали министр обороны рф сергей шойгу, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а в роли экскурсовода выступила руководитель проектного офиса кластера Ксения Шойгу, дочь министра обороны рф.

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Напомним, о проблемах с правой рукой путина говорят давно. К примеру, на встрече с тем же шойгу в апреле конечность диктатора выглядела совсем неестественно. Ранее Соловей объяснил, почему лидеры Запада не говорят публично о проблемах главы кремля со здоровьем.