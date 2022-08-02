"Сонце обертається навколо путіна": росіяни розвеселили мережу невіглаством

29% росіян переконані, що людство жило в епоху динозаврів

Напередодні Дня науки соціологи провели цікаве опитування серед населення росії, в рамках якого поставили банальні запитання зі шкільної програми і виявили найбільш поширені наукові помилки росіян. Більшість з них, м'яко кажучи, шокувала як самих соціологів, так і користувачів мережі, які саркастично тішаться з необізнаності жителів рф.

Так, за даними дослідження, 32% жителів російської федерації переконані, що Сонце обертається навколо Землі, а не навпаки, а ще 29% з опитаних респондентів запевняють, що люди жили в епоху динозаврів. Також зазначається, що, згідно з опитуваннями попередніх років, кількість росіян, які дають такого роду відповіді, збільшилася на 4%.

Серед інших неправильних переконань жителів сусідньої країни й такі:

стать дитини визначають гени матері (20%);

повний оберт Земля робить навколо сонця за один місяць (14%);

кожен шостий з опитаних росіян переконаний, що електрони не є меншими за атоми (17%);

не вірять у те, що люди, які зараз живуть на планеті, розвинулися з ранніх видів людини (17%).

Опитування також показало, що жителі росії вважають ефективність антибіотиків така ж сама, як у бактерій (46%).

Варто відзначити, що більшість неправильних відповідей, як показало дослідження, дають саме жінки.

У мережі користувачі бурхливо обговорюють результати соцопитування, зазначаючи, що такі помилки росіян для них вже не є новиною. Дехто з них відзначає, що такий розвиток людей є наслідком недолугої сфери освіти у цій державі.

Є й такі, хто саркастично жартує, що до абсурдних відповідей росіян потрібно було додати переконання, що людству лише 2022 роки та те, що Сонце обертається не навколо Землі, а навколо кривого диктатора володимира путіна або навколо кремля.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у мережі жартували над керівником мзс росії сергієм лавровим, який під час робочого візиту до Ефіопії, випив каву з димком.