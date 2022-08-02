"Солнце вращается вокруг путина": россияне развеселили сеть невежеством

29% россиян убеждены, что человечество жило в эпоху динозавров

В канун Дня науки социологи провели интересный опрос среди населения россии, в рамках которого задали банальные вопросы по школьной программе и выявили наиболее распространенные научные ошибки россиян. Большинство из них, мягко говоря, шокировало как самих социологов, так и пользователей сети, которые саркастически радуются неосведомленности жителей рф.

Так, по данным исследования, 32% жителей российской федерации убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот, а еще 29% опрошенных респондентов уверяют, что люди жили в эпоху динозавров. Также отмечается, что, согласно опросам предыдущих лет, количество россиян, дающих такого рода ответы, увеличилось на 4%.

Среди других неправильных убеждений жителей соседней страны:

пол ребенка определяют гены матери (20%);

полный оборот Земля совершает вокруг солнца за один месяц (14%);

каждый шестой из опрошенных россиян убежден, что электроны не меньше атомов (17%);

не верят в то, что люди, живущие сейчас на планете, развились из ранних видов человека (17%).

Опрос также показал, что жители россии считают эффективность антибиотиков такая же, как у бактерий (46%).

Следует отметить, что большинство неправильных ответов, как показало исследование, дают именно женщины.

В сети пользователи бурно обсуждают результаты соцопроса, отмечая, что подобные ошибки россиян для них уже не новость. Некоторые из них отмечают, что такое развитие людей является следствием непутевой сферы образования в этом государстве.

Есть и такие, кто саркастически шутит, что к абсурдным ответам россиян нужно было добавить убеждение, что человечеству только 2022 года и то, что Солнце вращается не вокруг Земли, а вокруг кривого диктатора владимира путина, ну или вокруг кремля.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в сети шутили над руководителем мида россии сергеем лавровым, который во время рабочего визита в Эфиопию, выпил кофе с дымком.