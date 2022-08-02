"Солнце вращается вокруг путина": россияне развеселили сеть невежеством
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29% россиян убеждены, что человечество жило в эпоху динозавров
В канун Дня науки социологи провели интересный опрос среди населения россии, в рамках которого задали банальные вопросы по школьной программе и выявили наиболее распространенные научные ошибки россиян. Большинство из них, мягко говоря, шокировало как самих социологов, так и пользователей сети, которые саркастически радуются неосведомленности жителей рф.
Так, по данным исследования, 32% жителей российской федерации убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот, а еще 29% опрошенных респондентов уверяют, что люди жили в эпоху динозавров. Также отмечается, что, согласно опросам предыдущих лет, количество россиян, дающих такого рода ответы, увеличилось на 4%.
Среди других неправильных убеждений жителей соседней страны:
- пол ребенка определяют гены матери (20%);
- полный оборот Земля совершает вокруг солнца за один месяц (14%);
- каждый шестой из опрошенных россиян убежден, что электроны не меньше атомов (17%);
- не верят в то, что люди, живущие сейчас на планете, развились из ранних видов человека (17%).
Опрос также показал, что жители россии считают эффективность антибиотиков такая же, как у бактерий (46%).
Следует отметить, что большинство неправильных ответов, как показало исследование, дают именно женщины.
В сети пользователи бурно обсуждают результаты соцопроса, отмечая, что подобные ошибки россиян для них уже не новость. Некоторые из них отмечают, что такое развитие людей является следствием непутевой сферы образования в этом государстве.
Есть и такие, кто саркастически шутит, что к абсурдным ответам россиян нужно было добавить убеждение, что человечеству только 2022 года и то, что Солнце вращается не вокруг Земли, а вокруг кривого диктатора владимира путина, ну или вокруг кремля.
Ранее "Телеграф" сообщал, как в сети шутили над руководителем мида россии сергеем лавровым, который во время рабочего визита в Эфиопию, выпил кофе с дымком.