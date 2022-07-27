российский министр находится в рабочем турне по Африке и в Эфиопии вместо мощных союзников нашел еще немножко позора

Так называемый министр иностранных дел россии сергей лавров, который сейчас скитается по Африке в поисках хоть каких-то союзников для своей террористической родины, добрался до Эфиопии. Это по соседству со стратегическим партнером россии – Эритреей. В Аддис-Аббебе лавров был встречен традиционной церемонией заваривания кофе – кофейные зерна являются одним из главных экспортных товаров для страны.

Видео того, как лавров чокается безалкогольным напитком со своим эфиопским коллегой Демеке Меконненом опубликовала в своем телеграмм-канале пресс-секретарь российского МИД мария захарова. На видео видно, что пол помещения, где проходила церемония, усыпали какой-то травой, а еще захарова поспешила уточнить, что кадр затуманен не потому, что у нее камера телефона была засалена, а из-за дыма от воскурений. И это была ее ошибка, ведь над этим начали активно потешаться в сети.

В первую очередь пользователи соцсетей вспомнили лавровую его давнее сравнение с лошадью. "Лошади подбросили травы", "лошадь с сеном встречали", – одна из стандартных реакций на происходящее в кадре.

Министру рф также предложили сделать фото с обезьяной, обмазаться глиной и сделать много всяких вещей, которые любят делать российские туристы, чтобы "прикоснуться" к местной культуре экзотических стран.

Посмеялись в сети и над тем, насколько мощных союзников нашел своей стране лавров.

Как сообщал Телеграф, не повезло лаврову с приемом и в Азии. В частности, в Монголии его посадили в шатер, декорированный посудой со свастиками.