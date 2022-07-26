россия в поисках новых союзников: главные заявления лаврова из африканского турне

В Москве взялись за откровенные манипуляции странами третьего мира, чтобы хоть частично сохранить позиции на мировой арене

Глава российского министерства иностранных дел сергей лавров с 24 июля находится в рабочем турне по странам Африки. Главная задача политика — склонить правительства этих государств на сторону рф, манипулируя вопросами войны в Украине и поставок продовольствия. Также лавров обещает африканцам "золотые горы", если они продолжает углублять сотрудничество с Москвой, пока Запад массово уходит с рынка страны-агрессора. Таким образом он ищет новых союзников в непростое для россии время.

"Телеграф" проанализировал несколько последних рабочих дней лаврова, собрав в один материал самые главные заявления российского политика. Отметим, что даже во время поездки другим континентом Украина не дает покоя главе МИД рф.

Египет

В воскресенье, 24 июля, лавров начал свое турне — с поездки в Египет. Он встречался с египетским президеном Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой местного МИД Самехом Шукри.

◘ ПОСТАВКИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ. По словам лаврова, россия хочет продолжать снабжать нуждающиеся страны своим зерном, даже не прося снятия западных санкций. Дипломат манипулировал словами генсека ООН Антониу Гуттериша, высказывая надежду на то, что у западного политика получится "добиться снятия нелегитимных ограничений".

При этом он заявил, что Запад сам создал препятствия, из-за которых теперь мировой рынок остался без продовольствия и удобрения из россии.

"Если брать продовольствие как таковое, то да, против него санкций не было, но санкции были введены мгновенно против тех компаний, которые страхуют продовольственные поставки, против компаний, которые обеспечивают платежи за продовольствие", — говорил лавров.

◘ УКРАИНСКОЕ ЗЕРНО. Российский министр подчеркнул, что многие западные политики говорили исключительно о разблокировке поставок зерновых для Украины. Его задел тот факт, что поставки российского зерна в другие страны пытались оставить "на потом".

Читайте также: Категория Блоги/мнения Зерновой коридор даже после обстрела Одессы может заработать, но есть три риска Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса специально для "Телеграфа" оценил, что будет с "зерновым коридором" после обстрела Одессы

◘ ВОЙНА С УКРАИНОЙ. Даже за рубежом сергей лавров продолжает обвинять во вторжении в Украину западную политику. Якобы именно Западу хотелось увеличить свое доминирование, а россии пришлось "реагировать". При этом дипломат поблагодарил официальный Каир за "понимание происходящего".

Насчет переговоров лавров высказался весьма туманно, отметив, что в Кремле проблем с этим нет. И снова обвинил Киев — который, якобы, ждет возобновления диалога только после победы ВСУ над российской армией.

"Выбор за ними. Но чем дольше они [Запад] продолжают требовать от Украины "воевать до победного конца", причем мы все понимаем, какой и чей конец наступит, тем больше людей будет гибнуть и тем дольше будет сохраняться нынешняя ситуация, которая не идет на пользу прежде всего украинскому народу и украинскому государству", — добавил сергей лавров.

◘ СОТРУДНИЧЕСТВО. россия планирует налаживать с Египтом торгово-экономические и научно-технические связи. Также во время поездки в Каир лавров напомнил про общие планы с египетским правительством насчет возведения АЭС "Эд-Дабаа". Поднималась и тема создания промышленной зоны для рф на Суэцком канале.

Конго

25 июля, во время того, как российские ракеты атаковали Одесский морской порт, где началась погрузка зерна на корабли, сергей лавров был с визитом в Конго. Неудивительно, что тема Одессы тоже всплыла во время разговора с журналистами.

◘ АТАКА НА ОДЕССУ. Министр рф заявил, что россия уничтожила в порту боевой катер ВМС Украины, а также склад с американскими ракетами Harpoon. При этом он подчеркнул, что подобным поступком армия рф не нарушила никаких договоренностей о поставках зерна, подписанных накануне.

◘ КРИТИКА ЗАПАДА. По словам лаврова, большинство европейских стран, включая Польшу, неправильно оценивают происходящее в Украине. При этом большинство из украинских союзников, считает россиянин, "преследует свои цели".

"Все это все больше и больше напоминает тот образ, который был создан в русской классической литературе и который называется "пикейные жилеты" [недалекие люди, которые рассудждают о большой политике]", — отметил лавров.

◘ СОТРУДНИЧЕСТВО. лавров уверен, что с Республикой Конго Москва имеет схожие позиции по многим актуальным вопросам, в том числе насчет "демократизации международных отношений". Помимо прочего было обсуждено создание в Конго совместной с рф лаборатории по изучению инфекционных болезней, в т.ч. оспы обезьян.

Уганда

Встреча главы МИД рф сергей лаврова со своим угандским коллегой Дждже Одонго должна пройти 26 июля. Среди заявленных к обсуждению тем — сотрудничество между странами, предложение о развитии двухсторонних отношений в различных сферах. Среди прочего — разработка минеральных ресурсов в Уганде российскими компаниями. Судя по всему, россия надеется отыскать дополнительный рынок пополнения собственных запасов и казны.

Также планируется диалог насчет развития военно-технических связей. В данный момент известно, что рф выполняет в Уганду поставки боевых вертолетов МИ-28НЭ, также известных как "Ночные охотники". Вполне вероятно, что разговор коснется и возможности возведения Центра ядерной науки и технологий на базе исследовательского реактора российского дизайна.