російський міністр перебуває у робочому турне по Африці і в Ефіопії замість потужних союзників знайшов ще трошечки ганьби

Так званий міністр закордонних справ росії сергій лавров, який зараз поневіряється Африкою у пошуках хоч якихось союзників для своєї терористичної батьківщини, дістався Ефіопії. Це по сусідству зі стратегічним партнером рф – Еритреєю. У Аддіс-Аббебі лаврова зустріли традиційною церемонією заварювання кави – кавові зерна є одним з головних експортних товарів для країни.

Відео того, як лавров цокається безалкогольним напоєм зі своїм ефіопським колегою Демеке Меконненом опублікувала в своєму телеграм-каналі речниця російського МЗС марія захарова. На відео видно, що підлогу приміщення, де відбувалась церемонія, всипали якоюсь травою, а ще захарова поспішила уточнити, що кадр затуманений не тому, що в неї камера телефону була засмальцьована, а через дим від воскуріння. І це була її помилка, адже з цього почали активно потішатись у мережі.

Насамперед користувачі соцмереж пригадали лаврову його давнє порівняння з конем. "Коняці підкинули трави", "коня з сіном зустрічали", – одна із стандартних реакцій на те, що відбувається в кадрі.

Міністру рф також запропонували зробити фото з мавпочкою, обмазатися глиною і зробити багато всяких речей, які люблять робити російські туристи, щоби "доторкнутись" до місцевої культури екзотичних країн.

Посміялись у мережі і з того, наскільки потужних союзників знайшов своїй країні лавров.

Як повідомляв "Телеграф", не пощастило лаврову із прийомом і в Азії. Зокрема у Монголії його посадили у шатро, декороване посудом зі свастиками.