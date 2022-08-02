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Битва путина с комаром: эксперт рассказал, какие диагнозы диктатора она может подтвердить

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Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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путин все еще способен убить комара, но уже не может скрыть свою ипохондрию
путин все еще способен убить комара, но уже не может скрыть свою ипохондрию

Несмотря на то, что точные данные тщательно скрывают, эксперты отчетливо видят признаки нарушений психики у путина.

Битва российского диктатора владимира путина с комаром во время визита в Кронштадт, когда кремлевскому карлику пришлось убивать насекомое левой рукой на правой щеке, потому что правая рука у него почти не функционирует, породила новую волну спекуляций вокруг путинского здоровья. Прокомментировал странное поведение диктатора и британский оборонный эксперт, профессор Майкл Кларк.

Как пишет издание Express, во время общения с радиоведущим Ником Феррари Кларк заявил – странное поведение путина снова подтверждает тот факт, что он очень тщательно скрывает состояние своего здоровья от собственных граждан. Это, а также чрезмерное использование путиным ботокса, чтобы выглядеть моложе, свидетельствует о его неврозах и ипохондрии – болезненных опасениях за свое здоровье и навязчивых поисках у себя разных недугов – считает профессор.

Впрочем, Кларк подчеркнул, что никаких точных данных на этот счет не существует. "Мы знаем, что слухи ходят уже давно, но никто не в курсе… Я думаю, в россии никто не знает, болен ли он вообще, или просто страдает от обычных возрастных изменений", — сказал эксперт. Он также напомнил о распространенном предположении, что одутловатый вид путина могут провоцировать стероидные гормоны, которые он принимает для некоего лечения.

Профессор Кларк также указал на болезненное его путина. В прошлом он был мелким чиновником, даже в Германии служил агентом КГБ не в Берлине, а в небольшом Дрездене. "Я думаю, он мелкий преступник, вот что было его бекграундом, и, конечно, он очень тщеславный, у него очень тонкая кожа", — сказал эксперт.

Как сообщал "Телеграф", серьезное психическое расстройство у путина усматривает украинский психолог Дмитрий Попов. Причем, по мнению Попова, нарушение психики у диктатора вызвала именно соматическая болезнь.

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