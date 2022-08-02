Битва путина с комаром: эксперт рассказал, какие диагнозы диктатора она может подтвердить

Несмотря на то, что точные данные тщательно скрывают, эксперты отчетливо видят признаки нарушений психики у путина.

Битва российского диктатора владимира путина с комаром во время визита в Кронштадт, когда кремлевскому карлику пришлось убивать насекомое левой рукой на правой щеке, потому что правая рука у него почти не функционирует, породила новую волну спекуляций вокруг путинского здоровья. Прокомментировал странное поведение диктатора и британский оборонный эксперт, профессор Майкл Кларк.

Как пишет издание Express, во время общения с радиоведущим Ником Феррари Кларк заявил – странное поведение путина снова подтверждает тот факт, что он очень тщательно скрывает состояние своего здоровья от собственных граждан. Это, а также чрезмерное использование путиным ботокса, чтобы выглядеть моложе, свидетельствует о его неврозах и ипохондрии – болезненных опасениях за свое здоровье и навязчивых поисках у себя разных недугов – считает профессор.

Впрочем, Кларк подчеркнул, что никаких точных данных на этот счет не существует. "Мы знаем, что слухи ходят уже давно, но никто не в курсе… Я думаю, в россии никто не знает, болен ли он вообще, или просто страдает от обычных возрастных изменений", — сказал эксперт. Он также напомнил о распространенном предположении, что одутловатый вид путина могут провоцировать стероидные гормоны, которые он принимает для некоего лечения.

Профессор Кларк также указал на болезненное его путина. В прошлом он был мелким чиновником, даже в Германии служил агентом КГБ не в Берлине, а в небольшом Дрездене. "Я думаю, он мелкий преступник, вот что было его бекграундом, и, конечно, он очень тщеславный, у него очень тонкая кожа", — сказал эксперт.

Как сообщал "Телеграф", серьезное психическое расстройство у путина усматривает украинский психолог Дмитрий Попов. Причем, по мнению Попова, нарушение психики у диктатора вызвала именно соматическая болезнь.