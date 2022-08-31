Укр

Теперь и левая: у путина начала отниматься вторая рука – замечены новые симптомы

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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Теперь путин держится за стол уже двумя руками
Теперь путин держится за стол уже двумя руками

Во время встречи с главой росгвардии диктатор хватался за стол уже обеими руками

После битвы с комаром в конце июля, когда весь мир увидел, что у российского диктатора владимира путина почти не работает правая рука, прошел месяц и теперь, похоже, у него начинает отниматься еще и левая. Во всяком случае, во время встречи с главой росгвардии и своим бывшим телохранителем виктором золотовым диктатор продемонстрировал новые симптомы.

Путину явно некомфортно сидеть в кресле

О них написало британское издание Express. Его журналисты заметили, что путин во время встречи, которую записывали на камеру, держался за стол не только правой, но и левой рукой. Таким образом, по мнению обозревателей, кремлевский карлик пытается усмирить дрожь конечностей, предположительно развившуюся у него из-за болезни Паркинсона. Его осанка тоже была далека от прямой и свободной – диктатор втянул голову в плечи и весь съежился.

Впрочем, путин не только хватался обеими руками за крышку стола. Во время доклада золотова о ситуации на фронтах в Украине он также закусывал губу. Это, по мнению журналистов, прямо указывает на сильнейший стресс. Возможно потому, что путин знает правду о начале контрнаступления на юге и ощутимо нервничает из-за этого.

Как сообщал "Телеграф", накануне появилась информация, что на совещаниях с военным руководством россии из-за ситуации на Херсонщине путин пережили настолько мощное нервное перенапряжение, что ему пришлось вызвать врачей. Они приводили его в порядок в течение целых 20 минут.

Теги:
#Болезнь #Владимир Путин #Болезнь Паркинсона