Контрнаступ на Херсон викликав у путіна таку лють, що довелося викликати лікарів

На нарадах кривавий диктатор не давав військовим вставити слова і матюкав їх за провали

Початок активної фази контрнаступу ЗСУ на Херсон, який підтвердили в армійському керівництві, але коментувати не стали, вже довело кремлівського диктатора володимира путіна до нападу такої сили, що довелося викликати лікарів. Після кількох нарад йому знадобилася термінова медична допомога.

Про це повідомив телеграм-канал "Генерал СЗР", який пов’язують із російським політологом Валерієм Солов’єм. За даними каналу, інформація британської розвідки про усунення так званого міністра оборони росії сергія шойгу підтвердилася. Тому серію нарад щодо ситуації на Херсонщині путін проводив із членами ради безпеки, включно з його головою миколою патрушевим, та керівництвом Федеральної служби безпеки та Служби зовнішньої розвідки.

Джерела каналу називають ці наради "найнапруженішими за останній час". У ході обговорень, які проходили не очно, а по відеозв’язку, путін постійно перебивав підлеглих і матюкав їх за знищені склади боєприпасів. У відповідь військові намагалися заспокоїти розлюченого начальника, запевнивши, що повністю контролюють ситуацію. Проте зняти зайвий стрес це все одно не допомогло.

"Пізно ввечері до путіна викликали чергових медиків, які провели у президента близько двадцяти хвилин. В оточенні президента зауважили, що останнім часом путін став "занадто багато нервувати" і це негативно впливає і на його близьких, і на оточення", — стверджує. Генерал "СЗР"

Як раніше писав "Телеграф", джерела каналу нещодавно повідомили, що здоров’я путіна останнім часом настільки погіршилося, що він припинив особисто брати участь у заходах, підміняючи себе двійниками, а через відеозв’язок використовуючи технологію Deepfake. Водночас російський політолог Андрій Піонтковський раніше спрогнозував, що звільнення Херсона може стати вирішальним епізодом війни, після якого путін буде в кращому разі відсторонений від влади, а можливо, й фізично ліквідований.