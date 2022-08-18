Здоров'я путіна скоро погіршиться: стало відомо, над чим б'ються в кремлі

Останні зустрічі путіна проходили у відеоформаті

Російський президент володимир путін, стан здоров'я котрого останнім часом обговорює вся світова спільнота, спільно зі своїми кремлівськими поплічниками розпочали підготовку до ймовірних проблем, пов'язаних із різким погіршенням самопочуття нібито аж "занадто здорового" диктатора.

Як повідомив у своєму Телеграм-каналі повідомив відомий своїми нібито інсайдами із кремля Валерій Соловей, є велика ймовірність того, що вже найближчим часом президент путін не матиме змогу проводити особисті зустрічі та брати участь у масштабних заходах. За його словами, наростаючі проблеми зі зростанням захворюваності на нові штами коронавірусної інфекції виявилися як для путіна, так і для його оточення дуже доречними.

Соловей запевняє, що зараз путін має можливість посилатися на необхідність дотримання обмежень, пов'язаних із коронавірусом, та перейти у так зване віддалення. Що стосується особистих зустрічей із президентом, то вони вочевидь проводитимуться у форматі відеозв'язку з використанням технології Deepfake, аже вони не вимагають присутності диктатора.

За його словами, останні зустрічі російського лідера проходили саме у відеоформаті в рамках технології Deepfake без особистої участі путіна. кремлівський інсайдер відзначає, що такий формат проводиться вже далеко не вперше.

"Як запевняють розробники, дані технології настільки прогресивні та якісні, що визначити "підробку" не можуть навіть професійні програми, а не те, що людина. Двійників президента так само останнім часом використовують досить часто, експериментуючи навіть з публічними виходами", — пояснив він.

Соловей зазначає, що погіршення епідеміологічної ситуації в країні надає путіну можливість самоізолюватися у горезвісному "бункері" та керувати країною, перебуваючи віддалено від неї.

"Багато хто в оточенні президента запитує: "Як довго можна імітувати діяльність путіна у разі його смерті?" Відповідь не очевидна, але якщо status quo буде зберігатись і в колі присвячених буде консенсус навколо збереження цього статусу, то досить довго", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кривавий диктатор володимир путін знову привернув увагу до свого болючого зовнішнього вигляду через досить дивну ходу під час чергової зустрічі.