Із ногами взагалі негаразди: дивна хода путіна знову привернула до себе увагу (відео)

Права рука політика все ще не надто робоча і більшу частину часу бовтається опущеною

Кривавий диктатор володимир путін знову привернув увагу до свого болючого зовнішнього вигляду — цього разу під час робочого візиту до Ірану. Під час сходження з трапу в аеропорту Тегерана політик помітно накульгував, хоч і намагався не подавати вигляду, ніби щось ні. Це може бути черговим натяком на одне із захворювань, які приписують главі Кремля.

Втім, відеокамери встигли зняти дуже незвичайну ходу російського президента, що згодом наробило чимало галасу в мережі. Крім ніг, що не зовсім гнуться, люди звертають увагу ще й на ліву руку, яка нібито функціонує "через раз". Реакцію людей досліджував "Телеграф".

Сходами путін намагався спуститися максимально швидко, але дві останні далися йому з великими труднощами. На записі й зовсім здається, ніби з кінця трапу російський диктатор просто зістрибнув, вирішивши закінчити свій болісний спуск. Наступні кілька кроків він помітно кульгає, трохи підтягуючи одну ногу за другою.

При цьому всім він залишається рухливим і показово бадьорим. Однак загальна рухливість тіла не зовсім поєднується з частково нерухомою лівою рукою, яка час від часу здається абсолютно неробочою і начебто несправжньою.

Цілком ймовірно, що причиною такої ходи можуть бути проблеми зі спиною, які у путіна вже досить давно. Їх пов’язують із травмами, отриманими політиком під час заняття кінним спортом, який тривалий час залишався у нього одним із коханих. Більше того, є припущення, ніби це могло підштовхнути організм путіна до розвитку онкології, яку йому також часто "приписують".

Втім, у соцмережах уже відреагували досить ясно, щоб зрозуміти — будь-яка хвороба путіна лише потішить мільйони людей у різних країнах.

Зазначимо, що на дивні рухи лівої руки у мережі звертають увагу вже не вперше.

Втім, як відомо, деякі експерти вважають, що кремлівський лідер хворий не так фізично, як психологічно. Його імперські замашки та егоїстичність цікавлять психотерапевтів у всьому світі.

Проте поспостерігати і частково "виховувати" путіна вдається поки що лише окремим політикам. Як, наприклад, турецькому президенту Реджепу Ердогану, який під час візиту до Ірану двічі поставив російського колегу на місце.