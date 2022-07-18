Схожий на хом'яка: у Британії знайшли новий доказ того, що путін хворий

Раніше кремлівський диктатор був як рептилія, а тепер нагадує гризуна із напханими щоками

Російському диктатору володимиру путіну днями пригрозили страшним єврейським прокляттям, яке має доконати його впродовж року – історія знає подібні випадки. Тим часом у Великобританії прогнозують, що він скоро помре і сам. Причому аргументують це тим, що він все більше стає схожим на хом'яка.

Як пише Newsweek, з гризуном диктатора порівняв журналіст-розслідувач Джон Свіні, який довгий час висвітлював діяльність путіна. У своїй новій книжці "Вбивця у кремлі" Свіні припустив, що щоки кремлівського діда виглядають набряклими, наче у хом'яка, котрий добряче напхав до рота якоїсь їжі, від чого путін має вигляд серйозно хворого.

Журналіст, який пильно стежив за російським президентом під час своєї роботі на Бі-Бі-Сі, зазначає, що зміни у поведінці та зовнішності путіна його лякають. Свіні погодився з існуючим припущенням, що до цього може призводити використання стероїдів, як елементу якогось лікування. На його думку, використовувати їх диктатор почав багато років тому, коли впав з коня, пошкодив спину і заліковував травму. А потім підсів і почав зловживати, що спричинило цілу низку проблем зі здоров’ям. "Чи можливо, що влад отруювач міг зрештою отруїти себе? Це ймовірно. Він нездорова людина. І тут постає питання. Чи вб'є нас усіх володимир путін, знаючи, що жити йому залишилося недовго", — пише Свіні у своїй книжці, яка має вийти в світ 21 липня. Він також вбачає у цьому певну іронію, що диктатор, який не раз труїв своїх опонентів зрештою мимохіть вчинив так і з самим собою.

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На доказ свого припущення журналіст приводить власне спілкування із неназваним британським гангстером, який неприховано зловживав стероїдами. Зрештою він так захопився, що це привело його до зупинки серця. Свіні пише, що путіна і цього гангстера зближують гіперагресивний характер, який часто описують словами "стероїдна лють".

Анімалістичні аналогії журналіста на цьому не закінчуються. Він описує особисту зустріч з путіним у 2014 році і твердить, що тоді він нагадав йому тхора чи рептилію своєю тонколицістю та підтягнутою статурою. Натомість у 2022 році він очевидно скидається на хом'яка із напханими щоками.

Втім, як писав "Телеграф", командувач британської армії Ентоні Радакін називає спекуляції довкола стану здоров’я путіна видаванням бажаного за дійсне, а чутки про його хвороби – великим перебільшенням.