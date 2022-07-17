путін хворий? Британський адмірал прояснив ситуацію

У Британії не вірять у хвороби путіна

У неділю, 17 липня, на 144-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в Британії висловили думку, що чутки про хвороби президента росії володимира путіна сильно перебільшені.

Про це заявив командувач британської армії Ентоні Радакін, повідомляє Evening Standard. Адмірал сер Радакін зазначив, що не вірить у чутки про те, що глава кремля хворий на смертельну хворобу.

"Я думаю, що деякі з цих коментарів про те, що путін нездоровий або що насправді хтось збирається вбити його або прибрати, я думаю, що люди видають бажане за дійсне", — вважає адмірал.

Командувач британської армії зазначив, що у росії утворився відносно стабільний режим, а путін зумів придушити будь-яку опозицію. Крім того, він підкреслив, що в росії утворилася ієрархія, яка інвестує в президента. Адмірал додав, що через це в російській владі немає людини, яка могла б кинути виклик кривавому диктатору. Радакін вважає, що новий прем’єр-міністр Великої Британії має усвідомлювати, що росія є "найбільшою загрозою", з якою стикається країна.

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Раніше повідомлялося, що путін міг віддати наказ про захоплення Харкова. У Зеленського вже відповіли кривавому диктатору.

Нагадаємо, американський політолог, філософ і автор книги "Кінець історії та остання людина" Френсіс Фукуяма заявив, що путін бреше.