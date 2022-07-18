Похож на хомячка: в Британии нашли новое доказательство того, что путин болен

Раньше кремлевский диктатор был как рептилия, а теперь напоминает грызуна с набитыми щеками

Российскому диктатору владимиру путину на днях пригрозили страшным еврейским проклятием, которое должно доконать его в течение года – история знает подобные случаи. Между тем, в Великобритании прогнозируют, что он скоро умрет и сам. Причем аргументируют это тем, что он все больше становится похожим на хомячка.

Как пишет Newsweek, с грызуном диктатора сравнил журналист-расследователь Джон Суини, долгое время освещавший деятельность путина. В своей новой книге "Убийца в кремле" Суини предположил, что щеки кремлевского деда выглядят набухшими, словно у хомяка, изрядно напихавшего в рот какой-то пищи, от чего путин выглядит серьезно больным.

Журналист, пристально следивший за российским президентом во время своей работы на Би-Би-Си, отмечает, что изменения в поведении и облике путина его пугают. Суини согласился с существующим предположением, что к этому может приводить использование стероидов как элемента какого-либо лечения. По его мнению, использовать их диктатор начал много лет назад, когда свалился с лошади, повредил спину и залечивал травму. А потом подсел и начал злоупотреблять, что повлекло за собой целый ряд проблем со здоровьем. "Возможно ли, что влад отравитель мог в конце концов отравить себя? Это вероятно. Он нездоровый человек. И тут возникает вопрос. Убьет ли нас всех владимир путин, зная, что жить ему осталось недолго", — пишет Суини в своей книге, которая должна выйти в свет 21 июля. Он также видит в этом определенную иронию, что диктатор, не раз травивший своих оппонентов, в конце концов невольно поступил так и с самим собой.

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В доказательство своего предположения журналист приводит собственное общение с неназванным британским гангстером, который, не скрываясь, злоупотреблял стероидами. В конце концов он так увлекся, что это привело его к остановке сердца. Суини пишет, что путина и этого гангстера сближают гиперагрессивный характер, часто описываемый словами "стероидная ярость".

Анималистические аналогии журналиста на этом не заканчиваются. Он описывает личную встречу с путиным в 2014 году и утверждает, что тогда он напомнил ему хорька или рептилию своей тоноколицестью и подтянутым телосложением. В 2022 году он, очевидно, похож на хомяка с набитыми щеками.

Впрочем, как писал "Телеграф", командующий британской армией Энтони Радакин называет спекуляции вокруг состояния здоровья путина выдаванием желаемого за действительное, а слухи о его болезнях – большим преувеличением.