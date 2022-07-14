"Мнительность и фобии": медики оценили иррациональный кремлевский карантин путина

Врачи теряются в догадках, зачем окружение путина идет на беспрецедентные карантинные меры

В кремле идут на беспрецедентные меры касательно карантина для всех тех, кто обслуживает президента рф владимира путина, у которого есть признаки некоторых болезней.

Об этом сообщает русская служба BBC. Издание отмечает, что путин получил аж четыре дозы вакцины от коронавируса за год, а своими частыми переездами он заставляет весь обслуживающий его персонал сидеть в карантине.

"Такие меры беспрецедентны, но по ним невозможно сделать вывод о том, есть ли у президента проблемы со здоровьем, скорее, это перестраховка или "звездная болезнь", — сказал Би-би-си израильский анестезиолог Михаил Фремдерман, который до 2014 года работал в рф.

Заведующий отделом в отделении анестезиологии и реанимации в клинике Tufts Medical Center в США и лично лечивший тяжелых пациентов с коронавирусом на аппаратах ИВЛ Константин Балонов рассказал, что подобные карантинные меры иррациональны, а медики в кремле просто боятся возможных репрессий и перестраховываются.

"Сидеть в карантине и сдавать многочисленные анализы — с медицинской точки зрения это паранойя или реальный страх. "Дело врачей" может очень быстро стать новой реальностью", — считает Балонов.

Фремдерман добавил, что подобные карантинные меры свидетельствуют о мнительности и фобиях путина, в частности боязни биологического оружия.

"Он же говорил о биологических лабораториях США в Украине. А информацию о необходимости тех или иных анализов или карантина, скорее всего, получает из папочек, которые ему приносят", — отметил Фремдерман.

К слову, Михаил также не исключает того, что кремлевские врачи просто "пилят" бюджет.

Ранее психолог рассказал о возможных психических болезнях президента рф. Напомним, недавно в бывшем окружении диктатора раскрыли правду о его состоянии.