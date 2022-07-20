Ердоган двічі вказав путіну на його місце: відео потрапили до мережі

Раніше російський лідер часто любив змушувати інших світових лідерів чекати на його прихід

Візит російського кривавого диктатора володимира путіна до Ірану став причиною бурхливого обговорення політиків та звичайних громадян. І причина — не лише у темах, які він обговорював із іранськими лідерами та турецьким президентом Реджепом Ердоганом. На додаток до всього саме Ердоган двічі "поставив путіна на місце", ніби натякаючи, що його час уже минув.

Відео, що підтверджують цей факт, опублікували Facebook-користувачі Олена Риковцева та Ярослав Лебедєв. "Телеграф" же попрацює у якості пояснювальної бригади, щоб усі читачі змогли оцінити тонкі дипломатичні натяки турецького лідера.

Тривале очікування

Російський президент путін добре знайомий своєю любов’ю до запізнення на офіційні зустрічі. У різний час його приходу довелося чекати багатьом світовим лідерам, включаючи шановану королеву Великої Британії Єлизавету II. При цьому очікування могло затягнутися як на кілька хвилин, так і до години, що створювало причину для нових обговорень поведінки путіна.

19 липня ситуація змінилася в інший бік: понервувати кремлівського главу в очікуванні змусив президент Туреччини Реджеп Ердоган. путін переминався з ноги на ногу в кімнаті для зустрічі близько хвилини, поки його турецький колега нарешті не вийшов до журналістів.

Судячи з поведінки володимира путіна, його не надто влаштувала подібні дії Ердогана, хоча він і зустрів його з широкою посмішкою та рукостисканням. Однак невимовна міміка протягом майже хвилини добре показує емоції політика.

Зате це сподобалося багатьом користувачам мережі.

Фамільярна поведінка

Дипломатичні візити — це ціле зведення писаних та неписаних правил, яких дотримуються політики у всьому світі. Потрібно знати, кого і яким чином можна торкатися, а де свої бажання продемонструвати тісноту особистих стосунків краще притримати.

путін нерідко виявляв "прихильність" до інших світових лідерів, хоча в основному і виявляв підкреслену і холодну дипломатичність. Однак цього разу її вирішив продемонструвати Ердоган, причому — у досить незвичний спосіб.

Під час короткого спілкування з представниками одразу кількох делегацій турецький президент виявив вельми власний жест — поклав руку на плече путіна, практично нахилившись над ним, що дозволяє його зріст.

І все б нічого — ці два політики вважаються добрими якщо не друзями, то знайомими, проте є й свої нюанси. Зазвичай подібні жести дозволяють собі старші по відношенню до молодших. У тандемі Ердоган-путін старшим є саме кремлівський лідер: йому цього року виповниться 70. А ось Реджеп Ердоган 26 лютого лише відзначив своє 68-річчя.

Втім, це не завадило йому показати своє ставлення до путіна — мовляв, твій час на "троні" вже спливає, знай, хто тут тримає ситуацію під контролем. Чи відреагував путін на подібну фамільярність в особистому спілкуванні, невідомо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому мережа вибухнула жартами та мемами після зустрічі путіна та верховного духовного наставника Ірану Алі Хаменеї.