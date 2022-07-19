За "столом" переговорів: у мережі висміяли безглузду зустріч путіна в Ірані (фото)

На цей раз довгий стіл не завезли

У вівторок, 19 липня, на 146-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент росії володимир путін прибув до Ірану, де провів кілька зустрічей. Один із таких заходів викликав шквал жартів у мережі.

Перед самітом глав держав – гарантів Астанінського процесу по сирійському врегулюванню президент росії зустрівся з лідерами Ірану та Туреччини. Крім того, він провів зустріч із Верховним керівником та духовним лідером Ісламської Республіки Іран аятолою Алі Хаменеї, передає офіційний сайт кремля.

Примітно, що в Ірані Хаменеї та його гість сиділи не за величезним столом, як любить путін, а президента росії взагалі посадили під стінку. У мережі висміяли чергову безглузду міжнародну зустріч голови кремля.

У мережі висміяли зустріч путіна з Алі Хаменеї

Нагадаємо, путін, схоже, любить принижувати своїх гостей, сидячи на величезних відстанях від них за величезним столом. Наприклад, у цьому стилі глава кремля провів зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, а також із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Раніше повідомлялося, що главу кремля висміяли за дивні переговори в Таджикистані, де президент росії сидів у гордій самоті за величезним столом в метрах 10 від найближчих людей.