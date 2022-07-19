Експерт розповів, хто і навіщо розпускає чутки про хворобу, кому та смерть путіна

Ці чутки створюють ілюзію можливості змін у росії, хоча зміни там можуть бути тільки на гірше

Потенційна смерть російського диктатора путіна, яку шукають навіть у його схожості з різними тваринами, нічого не змінить і не принесе полегшення. Натомість, поширення таких чуток є інформаційно-психологічною операцією (ІПСО), що походить із кремля.

Впевненість у цьому висловив співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгірьов, який опублікував свої роздуми у виданні "Главред". Він наголосив, що чутки про погане здоров’я путіна мають всі ознаки ІПСО. Зокрема, намагаються відволікти увагу від війни в Україні. "Увага країн Заходу, західних розвідок, у такий спосіб перемикається з театру бойових дій в іншу – абстрактну – тему", – вважає експерт.

Також на думку Снєгірьова такі чутки створюють ілюзію того, що в росії щось може змінитись. Захід через це починає шукати ймовірного наступника і інструменти впливу на нього, а це розпорошує сили.

Втім, експерт переконаний, що навіть у разі швидкої смерті путіна, змін чекати не варто. "Те військово-політичне ядро, яке сформувалося за 20 років правління путіна, складається з представників силових структур. Це так звані "яструби". І умовний патрушев буде ще гіршим за попереднього путіна", — вважає він. Снєгірьов прогнозує, що задача наступного очільника росії полягатиме в утриманні зайнятих путіним позицій. А будь-які намагання демократизації неминуче означатимуть крах існуючої тоталітарної держави.

Експерт також передбачив, росія найближчим часом посилить тиск на найближчі до себе країни НАТО. Насамперед на країни Балтії. До цього призведе політика поступок, до якої схиляється Євросоюз. "Я не виключаю, що вже цього літа ми побачимо збройні провокації з боку росії, спрямовані проти найближчих сусідів — тих же Фінляндії (за те, що йде в НАТО), країн Балтії (за все), навіть Польщі — через підконтрольну росії Республіку Білорусь", — вважає експерт.

Як писав "Телеграф", не шукати у путіна міфічних хвороб закликав і командувач британської армії Ентоні Радакін.