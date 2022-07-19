Эксперт рассказал, кто и зачем распускает слухи о болезни, коме и смерти путина

Эти слухи создают иллюзию возможности изменений в России, хотя изменения там могут быть только к худшему.

Потенциальная смерть российского диктатора путина, которую ищут даже в его сходстве с разными животными, ничего не изменит и не принесет облегчения. Распространение таких слухов является информационно-психологической операцией (ИПСО), происходящей из кремля.

Уверенность в этом выразил сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев, опубликовавший свои размышления в издании "Главред". Он подчеркнул, что слухи о плохом здоровье путина имеют все признаки ИПСО. В частности, пытаются отвлечь внимание от войны в Украине. "Внимание стран Запада, западных разведок таким образом переключается с театра боевых действий на другую — абстрактную — тему", — считает эксперт.

Также, по мнению Снегирева, такие слухи создают иллюзию того, что в россии что-то может измениться. Запад поэтому начинает искать вероятного преемника и инструменты воздействия на него, а это распыляет силы.

Впрочем, эксперт убежден, что даже в случае скорой смерти путина перемен ждать не стоит. "То военно-политическое ядро, которое сформировалось за 20 лет правления путина, состоит из представителей силовых структур. Это так называемые "ястребы". И условный патрушев будет еще хуже прежнего путина", — считает он. Снегирев прогнозирует, что задача следующего главы россии будет заключаться в удержании занятых путиным позиций. А любые попытки демократизации будут неизбежно означать крах существующего тоталитарного государства.

Эксперт также предвидит, что россия в ближайшее время усилит давление на ближние к себе страны НАТО. В первую очередь, на страны Балтии. К этому приведет политика уступок, к которой склоняется Евросоюз. "Я не исключаю, что уже этим летом мы увидим вооруженные провокации со стороны россии, направленные против ближайших соседей – тех же Финляндии (за то, что идет в НАТО), стран Балтии (всех), даже Польши – через подконтрольную россии республику беларусь ", — считает эксперт.

Как писал "Телеграф", не искать у путина мифических болезней призвал и командующий британской армией Энтони Радакин.