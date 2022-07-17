"Ми поки не вирішили": в Ірані зробили гучну заяву щодо ядерної зброї

У світі може з’явитися ще одна країна з ядерною зброєю

Іран має всі необхідні технології для створення ядерної бомби, проте рішення з цього приводу не було прийнято.

Як передає Reuters, про це розповів старший радник верховного лідера Ірану Алі Хаменеї Камаль Харразі наступного дня після візиту президента США Джо Байдена до Саудівської Аравії. Тоді американський лідер пообіцяв завадити Ірану отримати ядерну зброю.

"За кілька днів ми змогли збагатити уран до 60% і ми можемо легко виробляти уран зі збагаченням до 90%", — відповів на ці слова Камаль Харразі.

За його словами, Тегеран володіє технологіями та можливостями, щоб створити ядерну зброю, проте рішення про це поки що ухвалено не було.

Він також додав, що Байден за підсумками тривалих переговорів не дав гарантій того, що жоден американський президент у майбутньому не порушуватиме положень ядерної угоди, як це зробив його попередник.

"Сполучені Штати не надали гарантій збереження ядерної угоди, і це позбавляє можливості будь-якої домовленості", — зазначив Харразі.

Як відомо, у 2015 році Іран разом із США, росією, КНР, Великобританією, Францією та Німеччиною досягли угоди (СВПД), за результатом якої Тегеран відмовляється від розробки ядерної зброї в обмін на зняття санкцій. Водночас йому все ще дозволялося використати мирний атом.

Однак у 2018 році тодішній американський президент Дональд Трамп відмовився від виконання умов ядерної угоди, після чого Іран також почав регулярно порушувати її положення.

Як повідомлялося раніше, напередодні розвідка США оприлюднила інформацію про те, що Іран готується передати росії партію ударних безпілотників для війни проти України. Проте представники уряду Ірану цю інформацію спростовують і зазначають, що не постачали зброї ні росії ні Україні.