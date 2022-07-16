Б’ють по хворому: Саудівська Аравія після візиту Байдена ухвалила неприємне для росії рішення

Збільшення видобутку нафти дозволить стабілізувати ринок та збити ціни

Саудівська Аравія погодилася збільшити видобуток нафти на 4 мільйони барелів на добу, щоб збалансувати енергетичний ринок та покрити нестачу енергоносіїв після запровадження санкцій проти росії за її вторгнення в Україну.

Як повідомляється на сайті Білого дому, Ер-Ріяд взяв на себе зобов’язання щодо підтримки балансу світового ринку нафти для сталого економічного зростання.

Зазначається, що після зустрічі з президентом США Джо Байденом наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд заявив, що його країна збільшить видобуток нафти на 50% у порівнянні з початковими планами видобутку на липень та серпень.

За даними Business Insider, йдеться про збільшення видобутку на 4 млн барелів на добу до 13 млн. Зазначається, що на тлі пандемії коронавірусу Саудівська Аравія та інші країни ОПЕК знизили видобуток нафти через попит, що впав, але домовилися поступово нарощувати обсяги протягом декількох місяців, щоб урегулювати ціни.

Проте вторгнення росії в Україну призвело до того, що багато країн наклали санкції на російську нафту, після чого ціни на ринку різко зросли.

Варто зазначити, що на сьогодні найбільшим видобувачем нафти є США з показником трохи більш як 12 млн барелів на добу. За ними йшла росія з 10,44 млн барелів, проте через санкції нафтовидобування там впала приблизно на мільйон барелів на добу, хоча на думку експертів обмежувальні заходи можуть змусити москву скоротити її ще на мільйон-другий барелів.

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Як повідомлялося раніше, Європейський союз уже розмірковує про розробку нового пакету санкцій проти росії за вторгнення в Україну, не виключено, що він запровадить ще більші обмеження проти газової сфери.