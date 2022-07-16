Бьют по больному: Саудовская Аравия после визита Байдена приняла неприятное для россии решение

Увеличение добычи нефти позволит стабилизировать рынок и сбить цены

Саудовская Аравия согласилась увеличить добычу нефти на 4 миллиона баррелей в сутки, чтобы сбалансировать энергетический рынок и покрыть нехватку энергоносителей после введения санкций против россии за ее вторжение в Украину.

Как сообщается на сайте Белого дома, Эр-Рияд взял на себя обязательства по поддержанию баланса мирового рынка нефти для устойчивого экономического роста.

Отмечается, что после встречи с президентом США Джо Байденом наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд заявил, что его страна увеличит добычу нефти на 50% в сравнении с изначальными планами по добыче на июль и август.

Согласно данным Business Insider речь идет об увеличении добычи на 4 млн баррелей в сутки до 13 млн. Отмечается, что на фоне пандемии коронавируса Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК снизили добычу нефти из-за упавшего спроса, но договорились постепенно наращивать объемы в течение нескольких месяцев, чтобы урегулировать цены.

Однако вторжение россии в Украину привело к тому, что многие страны наложили санкции на российскую нефть, после чего цены на рынке резко выросли.

Стоит отметить, что на сегодняшний день самым крупным добытчиком нефти являются США с показателем в немного больше 12 млн баррелей в сутки. За ними шла россия с 10,44 млн баррелей, однако из-за санкций нефтедобыча там упала примерно на миллион баррелей в сутки, хотя по мнению экспертов ограничительные меры могут заставить москву сократить ее еще на миллион-другой баррелей.

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Как сообщалось ранее, Европейский союз уже размышляет о разработке нового пакета санкций против россии за вторжение в Украину, не исключено, что он введет еще большие ограничения против газовой сферы.