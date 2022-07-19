Психопат та садист: американський професор розповів про проблеми путіна

У російського диктатора спостерігаються серйозні проблеми

Російський кривавий диктатор володимир путін є психопатом з ознаками нарцисизму і садизму. Саме його нездатність переносити він почуття інших робить його результативним маніпулятором і агресором.

Таку оцінку в інтерв’ю виданню The Insider дав професор Каліфорнійського університету Джеймс Феллон, який спеціалізується на психопатичних розладах особистості.

За його словами, головною психологічною травмою, окрім важкого дитинства, для путіна став розпад СРСР, який зокрема призвів до появи сучасної незалежної України. А вже 2011 року він побачив смерть лівійського диктатора Муамара Каддафі, що пробудило його прихований страх до насильницького повалення влади.

При цьому професор зазначив, що раніше путін не вирізнявся імпульсивністю, проте останнім часом цей образ зник, що може свідчити на користь гіпотези про нейродегенеративне захворювання.

"Психопати живуть у своєму світі, де вірять у правильність усіх своїх вчинків, їм марно наводити мораль як аргумент", — зазначив Феллон.

Він також додав, що зараз диктатор перестав приховувати емоції та показує злість і лють, яку відчуває. Це робить його схожим на звіра у клітці.

Фахівець зазначає, що психопатам властива одна риса: вони обов’язково відступають, коли набувають жорсткої відсічі. Хоч вони й здатні винести багато стресу, але як тільки він стане надто сильним і тривалим, він неодмінно або втече, або захоче знести все і піти до кінця.

"Виходячи з моїх знань військової психології, я вважаю, варто показати путіну, що Захід не зупиниться ні перед чим. Слід створити потужний і обачний союз, який нестиме в собі наступне послання для путіна: "Ти підштовхуєш нас до точки, з якої ми можемо стерти тебе з лиця землі. Ми не хочемо цього робити, але ми можемо", — додав він.

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Як повідомлялося раніше, у ЗМІ повідомлялося, що у путіна може бути цілий букет захворювань, серед яких найстрашнішим діагнозом є онкологія. Однак який саме орган їй піддається, більшість так і не змогла визначитися.

При цьому деякі впевнені, що рак міг почати прогресувати у диктатора через травму спини, яку той отримав через свою любов до кінного спорту.