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У путіна такий рак, що йому залишилося недовго – ізраїльський журналіст дізнався термін

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Цілком можливо, що такий набір путіну знадобиться за кілька місяців Новина оновлена 01 червня 2022, 09:56
Цілком можливо, що такий набір путіну знадобиться за кілька місяців

Російський лідер дуже хворий

Кривавий диктатор рф володимир путін може боротися з раком підшлункової залози. Про це свідчать медичні джерела, які стверджують, що російському президенту незабаром проводитимуть пункцію черевної порожнини на території Московського медичного центру імені Блохіна. Заклад є одним із найкращих у рф щодо лікування онкології.

Така інформація пролунала від ізраїльського журналіста Марка Котлярського. Про отримані від своїх джерелах дані він повідомив в особистому Telegram.

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За словами Котлярського, пухлина у путіна — злоякісна і вельми агресивно прогресуюча. Медики стверджують, що така форма захворювання зазвичай дозволяє неконтрольовано розростатися залізистим та епітеліальним тканинам у вивідних протоках підшлункової залози.

"Швидше за все, хвороба прогресує настільки, що операція якщо й продовжить життя, то ненадовго. На думку джерел, йдеться максимум про 3-4 місяці", — пише Марк Котлярський.

Джерелом журналіста став один із московських лікарів, який входить у високі лікарські кола. Також він поспілкувався з наближеним до Кремля особою, пов’язаною із питаннями здоров’я путіна.

Журналіст стверджує, що у Кремлі цілком готові до такого розвитку подій, тому у разі смерті путіна росія на якийсь час може очолити спеціальну Держраду.

"Припускається, що цей орган — як перехідний, — керуватиме росією невизначений час, щоб намагатися хоча б мінімізувати збитки, завдані протистоянням з Україною. Війна, безумовно, буде припинена, війська виведені, і Держрада спробує "здати назад", вдавшись до певним послабленням", — зазначив Котлярський.

При цьому він зазначив, що чим активніше у Кремлі намагаються переконати людей у тому, що насправді путін не хворий, тим менше у це віриться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що розвідка всередині ФСБ повідомляє не настільки райдужні для України терміни ймовірної смерті путіна. Проте інформація про онкологічне захворювання також підтверджується.

Крім цього ми писали, що існує і варіант про те, що президент росії вже давно помер. Замість нього росією зараз нібито управляє двійник, бо така "незмінність" влади вигідна багатьом урядовим колам.

Теги:
#Україна #Рак #Росія #Хвороба #Війна #Володимир Путін #Онкологія #Президент РФ