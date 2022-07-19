Психопат и садист: американский профессор рассказал о проблемах путина

У российского диктатора наблюдаются серьезные проблемы

Российский кровавый диктатор владимир путин является психопатом с признаками нарциссизма и садизма. Именно его неспособность переносить на себя чувства других делает его результативным манипулятором и агрессором.

Такую оценку в интервью изданию "The Insider" дал профессор Калифорнийского университета Джеймс Фэллон, который специализируется на психопатических расстройствах личности.

По его словам главной психологической травмой, помимо тяжелого детства, для путина стал распад СССР, который в частности привел к появлению современной независимой Украины. А уже в 2011 году он увидел смерть ливийского диктатора Муамара Каддафи, что пробудило его скрытый страх к насильственному свержению власти.

При этом профессор отметил, что раньше путин не отличался импульсивностью, однако в последнее время этот образ исчез, что может свидетельствовать в пользу гипотезы о нейродегенеративном заболевании.

"Психопаты живут в своем мире, где верят в правильность всех своих поступков, им бесполезно приводить мораль в качестве аргумента", — отметил Фэллон.

Он также добавил, что сейчас диктатор перестал скрывать эмоции и вовсю показывает злобу и ярость, которую ощущает. Это делает его похожим на зверя в клетке.

Специалист отмечает, что психопатам свойственна одна черта: они непременно отступают, когда получают жесткий отпор. Хоть они и способны вынести много стресса, но как только он станет слишком сильным и продолжительным, то он непременно либо убежит, либо захочет снести все и пойти до конца.

"Исходя из моих познаний военной психологии, я считаю, стоит показать путину, что Запад не остановится ни перед чем. Следует создать мощный и осмотрительный союз, который будет нести в себе следующее послание для путина: "Ты подталкиваешь нас к точке, из которой мы можем стереть тебя с лица земли. Мы не хотим этого делать, но мы можем", — добавил он.

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Как сообщалось ранее, в СМИ сообщалось, что у путина может быть целый букет заболеваний, среди которых самым страшным диагнозом является онкология. Однако какой именно орган ей подвержен, большинство так и не смогло определиться.

При этом некоторые уверены, что рак мог начать прогрессировать у диктатора из-за травмы спины, которую тот получил из-за своей любви к конному спорту.