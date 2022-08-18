Здоровье путина скоро ухудшится: стало известно, над чем бьются в кремле

Последние встречи путина проходили в видеоформате

Российский президент владимир путин, состояние здоровья которого в последнее время обсуждает все мировое сообщество, совместно со своими кремлевскими приспешниками начали подготовку к вероятным проблемам, связанным с резким ухудшением самочувствия якобы "слишком здорового" диктатора.

Как сообщил в своем Телеграмм-канале сообщил известный своими якобы инсайдами из кремля Валерий Соловей, есть большая вероятность того, что уже в ближайшее время президент путин не сможет проводить личные встречи и принимать участие в масштабных мероприятиях. По его словам, нарастающие проблемы с ростом заболеваемости новыми штаммами коронавирусной инфекции оказались как для путина, так и для его окружения очень уместными.

Соловей уверяет, что сейчас у путина есть возможность ссылаться на необходимость соблюдения ограничений, связанных с коронавирусом, и перейти в так называемое удаление. Что касается личных встреч с президентом, то они, очевидно, будут проводиться в формате видеосвязи с использованием технологии Deepfake, а они не требуют присутствия диктатора.

По его словам, последние встречи российского лидера проходили именно в видеоформате в рамках технологии Deepfake без участия путина. Кремлевский инсайдер отмечает, что такой формат производится уже далеко не впервые.

"Как уверяют разработчики, данные технологии настолько прогрессивны и качествены, что определить "подделку" не могут даже профессиональные программы, а не то, что человек. Двойников президента так же в последнее время используют достаточно часто, экспериментируя даже с публичными выходами", — пояснил он

Соловей отмечает, что ухудшение эпидемиологической ситуации в стране дает возможность самоизолироваться в пресловутом "бункере" и управлять страной, находясь вдали от нее.

"Многие в окружении президента спрашивают: "Как долго можно имитировать деятельность путина в случае его смерти?" Ответ не очевиден, но если status quo будет сохраняться и в кругу посвященных будет консенсус вокруг сохранения этого статуса, то достаточно долго", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что кровавый диктатор владимир путин снова привлек внимание к своему болезненному внешнему виду из-за довольно странного шествия во время очередной встречи.