Вероятно серьезных проблем со здоровьем, которые могли бы довести его до могилы, у путина нет

Несмотря на то, что в последнее время слухи о наличии тяжелых заболеваний у президента россии владимира путина опровергают, они все же остаются одной из самых популярных тем для обсуждения. В частности, к перечню проблем кровавого диктатора, относят и недостатки в его движениях: хромота, заикание и неподвижность правой руки, однако это, по мнению экспертов, вовсе не свидетельствует о том, что самочувствие лидера рф ухудшается.

Как для издания Newsweek рассказал специалист в области безопасности по Foundation for Defense of Democracies Ивана Стаднер, правая рука путина почти не двигается потому, что это связано с его прошлыми привычками. Президент россии является бывшим агентом КГБ, поэтому привык всегда держать правую руку ближе к табельному оружию.

"Очевидно, очень трудно избавиться от таких странных привычек", — объяснила она.

Подобное мнение высказал и журналист TRT Али Мустафа. На своей странице в соцсети он написал, что недвижимость правой руки кровавого российского лидера связана с его подготовкой к КГБ, где агентов учили держать руку поближе к кобуре, чтобы можно было быстро достать оружие.

После визита диктатора в Тегеран, в СМИ также распространялась информация, что российский лидер очень плохо держится на ногах. После чего дискуссий о состоянии его здоровья стало только больше. Большинство предполагало, что он может быть больным раком или болезнью Паркинсона, однако никаких обоснованных доказательств того, что путин действительно сильно болен, нет. В кремле проблемы со здоровьем своего лидера тоже отрицают.

Ранее "Телеграф" сообщал, как социолог Игорь Эйдман прокомментировал наличие серьезных проблем по здоровью у владимира путина, отметив, что слухи о них могут распространять российские спецслужбы.