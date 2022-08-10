путин боится спецоперации по своему устранению: социолог объяснил слухи о болезни

Слухи о болезни российского диктатора могут быть информационной кампанией спецслужб

Дискуссии по поводу вероятного ухудшения самочувствия и проблемы со здоровьем российского президента владимира путина возникают из-за слухов, распространяющих спецслужбы россии. Это делается потому, что диктатор является "патологическим трусом" и боится того, что против него может быть проведена спецоперация с целью его устранения.

Соответствующую информацию во время чата на "Главреде" обнародовал социолог и публицист Игорь Эйдман, отметив, что сообщество определяет личность путина как врага мировой цивилизации, ведь именно он представляет угрозу как международной безопасности, так и существованию человечества вообще.

"Конечно, путин опасается, что против него могут быть предприняты какие-то действия, какая-то спецоперация и т.д.. Поэтому российские спецслужбы и распространяют слухи о том, что путин на ладан дышит и скоро умрет, мол, зачем его устранять, зачем его изолировать, если его и так скоро не станет, а главное – ничего от этого не изменится", – объяснил он.

Кроме того, Эйдман отметил, что слухам о вероятных серьезных заболеваниях путина и его скорой смерти никто не верит, вспомнив заявление представителя ЦРУ о том, что российский лидер здоров, чем этого хотелось бы.

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По словам публициста, то же касается слухов относительно большого количества двойников кровавого путина.

"То же самое касается и слухов о двойниках – мол, как можно устранить путина, если есть двойники. Конечно, если путин дематериализуются, то россиянам сразу не сообщат. Их долго будут кормить любой дезой, пока будет идти разделение власти. Это будет кровавое побоище, окружение путина, потому что там все друг друга ненавидят, там множество центров силы, и только пахан, вор в законе, скрепляет все своим авторитетом. Когда путина не будет, ситуация с такого ложного состояния равновесия уйдет, и начнется полный бардак", подытожил Эйдман.

Ранее "Телеграф" сообщал, как, по мнению врачей, изменилось психическое состояние российского президента после провалов в Украине.

Также напомним, как в украинской разведке прокомментировали вероятность того, что Владимира Путина нет в живых и почему истории на двойников все же похожи на правду.