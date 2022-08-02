"Жив ли путин?" В разведке объяснили, почему истории о двойниках похожи на правду

Не исключено, что они понадобились кровавому диктатору из-за проблем со здоровьем

В последнее время стало гораздо больше слухов о том, что состояние здоровья российского президента владимира путина существенно ухудшилось. Моментами это выдают его жесты и мимика или даже проблемы с движением конечностей. На этом фоне украинские разведчики не исключают, что кровавый диктатор использует двойников и их может быть немало.

Таким мнением поделился начальник Главного управления разведки Минбороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов. Он указал сразу на несколько моментов с внешностью российского президента, которые его выдают.

"Он серьезно болен. Это небольшая тайна. Не думаю, что я буду первым, кто об этом скажет", — отметил Буданов.

По его мнению, это побуждает владимира путина обращаться к двойникам тогда, когда он сам не способен выйти на публику, но их выдают черты лица. В частности, разная форма ушей – эта часть тела, как и отпечаток пальца, у каждого индивидуальна.

Как утверждает Кирилл Буданов, до 2010 года, если проанализировать видео с выступлений российского президента, это был один человек, а с 2010 года на экраны вышел совсем другой человек, а может даже несколько, которые вместе образовали "коллективного путина".

В общем, если внимательно посмотреть на фотографии путина, то можно заметить, что на них отличается форма не только ушей, но и подбородка, линия роста волос, границы бровей. Эти черты нельзя списать на применение косметических процедур, ведь их пришлось бы делать десятки штук.

Ранее "Телеграф" сообщал, что у двойников российского президента есть даже своя "классификация". Она принадлежит российскому журналисту Олегу Кашину, проанализировавшему множество публичных появлений путина, благодаря чему он определил, что в некоторых моментах к народу выходит круглолицый политик, а в других — с квадратной формой лица.