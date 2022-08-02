"Чи живий путін?" У розвідці пояснили, чому історії про двійників схожі на правду

Не виключено, що вони знадобилися кривавому диктатору через проблеми зі здоров'ям

Останнім часом стало значно більше чуток про те, що стан здоров'я російського президента володимира путіна суттєво погіршився. Моментами це видають його жести та міміка, або навіть проблеми з рухом кінцівок. На цьому тлі українські розвідники не виключають, що кривавий диктатор використовує для двійників і їх може бути чимало.

Такою думкою поділився начальник Головного управління розвідки Мінборони України, генерал-майор Кирило Буданов. Він вказав одразу на декілька моментів із зовнішністю російського президента, які його видають.

"Він серйозно хворий. Це невелика таємниця. Не думаю, що я буду першим, хто про це скаже", — зазначив Буданов.

На його думку, це спонукає володимира путіна звертатися до двійників тоді, коли він сам не спроможний вийти на публіку, але їх видають риси обличчя. Зокрема, різна форма вух — ця частина тіла, як і відбиток пальця, у кожного індивідуальна.

Як стверджує Кирило Буданов, до 2010 року, якщо проаналізувати відео з виступів російського президента, це була одна людина, а з 2010 року на екрани вийшов зовсім інша людина, а може навіть і декілька, які разом утворили "колективного путіна".

Загалом же, якщо уважно подивитися на фотографії путіна, то можна помітити, що на них відрізняється форма не лише вух, а й підборіддя, лінія росту волосся, межі брів. Ці риси не можна списати на застосування косметичних процедур, адже їх би довелося робити десятки штук.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у двійників російського президента є навіть своя "класифікація". Вона належить російському журналісту Олегу Кашину, який проаналізував безліч публічних появ путіна, завдяки чому визначив, що в деяких моментах до народу виходить круглолиций політик, а в інших — з квадратною формою обличчя.