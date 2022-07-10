"Синяк", "Говорун" та "Кучма": путіну через хворобу потрібні двійники – скільки їх може бути

Стан здоров’я диктатора не дозволяє йому постійно перебувати на публіці, як це було раніше

Посада президента фактично зобов’язує людину забути про особисте життя та повністю жити публічною. Тому не дивно, що у випадку з російським диктатором володимиром путіним особливо спостережливі люди часто помічають невідповідності у його зовнішності. Це пов’язують із теорією двійників, яких політик нібито може мати через поганий стан здоров’я.

За інформацією видання "Хартія 97", таких "замін" у президента рф могло за все життя бути не менше десяти. Однак найбільш відомі лише сім (мають навіть свої прізвиська), а найбільш активні у "використанні" лише чотири.

"Класифікація" двійників путіна належить російському журналісту Олегу Кашину. Він проаналізував безліч публічних появ путіна, завдяки чому визначив, що в деяких моментах до народу виходить круглооліцій політик, а в інших — з квадратною формою обличчя.

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Справжній же путін, якого вже нібито давно не було видно, має мигдалеподібні очі і рухливі губи. Також у нього є дуже відомі складочки під очима. Звичайно ж, цю деталь міміки можуть легко виправити уколи ботоксу, якими, за чутками, російський лідер частенько зловживає.

"Імена" у двійників путіна вельми гучні — "Говорун", "Синяк", "Удмурт" і навіть "Кучма" (останній — звісно, завдяки своїй схожості з другим Президентом України). І в кожного є не лише своя відмінна риса зовнішності, а й "завдання".

Типи двійників путіна

Є й інша таблиця "типування". Тут також йдеться про чотири найбільш помітні риси зовнішності кремлівського диктатора, який розпочав війну з Україною.

Додаткова класифікація двійників путіна

Передбачається, що використання підставних "путінів" пов’язане з великими проблемами зі здоров’ям цього політика. Вважається, що він може бути цілий букет захворювань, серед яких найстрашнішим діагнозом є онкологія. Однак який саме орган вона атакувала, більшість так і не змогла визначитися.

При цьому деякі впевнені, що рак міг почати прогресувати у диктатора через травму спини, яку той отримав через свою любов до кінного спорту.

Однак є й інші припущення — наприклад, що путін, насправді, страждає не від фізичних, а від психологічних хвороб.