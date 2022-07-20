С ногами вообще нелады: странная походка путина снова привлекла к себе внимание (видео)

Правая рука политика по-прежнему не слишком рабочая и большую часть времени болтается опущенной

Кровавый диктатор владимир путин вновь привлек внимание к своему болезненному внешнему виду — на этот раз во время рабочего визита в Иран. Во время схождения с трапа в аэропорту Тегерана политик заметно прихрамывал, хоть и старался не подавать виду, будто что-то нет. Это может быть очередным намеком на одно из заболеваний, которые приписывают главе Кремля.

Впрочем, видеокамеры успели заснять весьма необычную походку российского президента, что в последствии наделало немало шума в сети. Кроме не совсем гнущейся ноги, люди обращают внимание еще и на болтающуюся левую руку, которая будто бы функционирует "через раз". Реакцию людей исследовал "Телеграф".

По ступенькам путин пытался спуститься максимально быстро, но две последних дались ему со значительным трудом. На записи вовсе кажется, будто бы с конца трапа российский диктатор попросту спрыгнул, решив закончить свой болезненный спуск. Следующие несколько шагов он заметно хромает, чуть подтягивая одну ногу за второй.

При этом всем он остается весьма подвижным и показательно бодрым. Однако общая подвижность тела не совсем сочетается с частично неподвижной левой рукой, которая время от времени кажется абсолютно нерабочей и будто бы ненастоящей.

Вполне вероятно, что причиной такой походки могут быть проблемы со спиной, которые у путина уже достаточно давно. Их связывают с травмами, полученными политиком во время занятия конным спортом, который долгое время оставался у него одним из любимых. Более того — есть предположение, будто бы это могло подтолкнуть организм путина к развитию онкологии, которую ему также часто "приписывают".

Впрочем, в соцсетях уже отреагировали достаточно ясно, чтобы понять — любая болезнь путина лишь обрадует миллионы людей в разных странах.

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Отметим, что на странные движения левой руки в сети обращают внимание уже не впервые.

Впрочем, как известно, некоторые эксперты считают, что кремлевский лидер болен не столько физически, сколько психологически. Его имперские замашки и эгоистичность интересуют психотерапевтов по всему миру.

Однако понаблюдать и частично "повоспитывать" путина удается пока только отдельным политикам. Как, к примеру, турецкому президенту Реджепу Эрдогану, который во время визита в Иран дважды поставил российского коллегу на место.