Схоже, кремлівський диктатор після шести місяців війни нарешті зрозумів, що його "маршал перемоги" і справді фанерний

Так званий міністр оборони росії сергій шойгу, який останнім часом не викликає нічого, крім зневаги своїми спробами виправдати сповільнення темпів наступу в Україні, схоже остаточно втратив довіру свого спільника по воєнних злочинах, російського диктатора володимира путіна. Судячи з усього, він був усунутий від керівництва російською армією. На це вказує розвідувальний департамент Міністерства оборони Великої Британії.

У своєму щоденному зведенні, опублікованому в Twitter, британська розвідка навела як достовірні дані незалежних російських ЗМІ про те, що шойгу більше не займається веденням війни, а путіна про хід бойових дій інформують оперативні командири "спецоперації".

За даними розвідки, схоже на те, що шойгу уже не просто критикують, а навіть осміюють у колах російських офіцерів та солдатів, які мають бойовий досвід. Причина – неефективне та відірване від реальності керівництво, яке завело російський наступ у тупик. Не сприяє поліпшенню іміджу шойгу і те, що сам він не має реального воєнного досвіду. "Оскільки більшу частину своєї кар'єри він провів у будівельному секторі та Міністерстві з надзвичайних ситуацій", — наголосили у британській розвідці, додавши, що сам він безуспішно намагався позбутись цього гінебного іміджу. Відомо, що через все це за шойгу закріпилось прізвисько "фанерний маршал".

Як відомо, останнім часом діяльність шойгу зводиться до виголошування сміхотворних заяв щодо війни та періодичних візитів на тимчасово окуповані території України, щоби покрасуватись перед камерами. Тим часом у пресі спливає все більше інформації не тільки про його корумпованість, але й про величезну корупцію та лицемірство серед його заступників.