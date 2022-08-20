"Тренується перед міжнародним судом": у мережі висміяли "причини" нападу рф на Україну від шойгу

"Пояснення" шойгу в мережі вважають, м’яко кажучи, непереконливими

У росії представники вищого ешелону влади продовжують "пояснювати" всім охочим їх слухати причини, з яких розпочали широкомасштабне вторгнення в Україну. Цього разу майже через шість місяців з початку широкомасштабного вторгнення про це висловився міністр оборони росії Сергій Шойгу, чим викликав шквал негативної реакції в мережі.

Зокрема, шойгу в суботу, 20 серпня на пленарному засіданні так званого "Першого міжнародного антифашистського конгресу" заявив, що рішення про проведення "спецоперації" (так у росії офіційно називають війну) було прийнято через неприйнятні загрози безпеки рф з боку України та через "страждань Донбасу".

"Протягом восьми років київський режим чинив кричущі злочини щодо громадян "ДНР" і "ЛНР". Загинули тисячі ні в чому не винних людей, включаючи дітей. Одночасно розпочалося військове освоєння української території Північноатлантичним альянсом. Київ взяв курс на вступ до НАТО. Все це створило неприйнятні загрози безпеці росії", — сказав Шойгу.

Ставлення до цих слів шойгу з боку користувачів Інтернету дуже негативне. Так, наприклад, абсолютна більшість із більш ніж 120 коментарів до відповідного твіту зі словами міністра оборони росії в акаунті російського видання "Газета RU" мають яскраво негативне забарвлення і критику на адресу шойгу.

Деякі обурюються нелогічністю таких заяв через несумірність військового потенціалу України та росії, а також наявністю у останньої ядерної зброї.

Інші ж сприйняли слова шойгу як виправдання, а також вважають, що ці слова стануть у пригоді для пояснення своїх дій на лаві підсудних.

Як повідомлялося, після того як президент росії володимир путін оголосив про "спецоперацію" з "денацифікації" в Україні, брехня про "українських нацистів" стала центральною темою для російських пропагандистів.