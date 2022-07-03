росія кричить про "нацизм" в Україні: ЗМІ дізналися цікаву деталь

Російська пропаганда масово почала розповідати про "українських нацистів" 24 лютого

Після того як президент росії володимир путін оголосив про "спецоперацію" по "денацифікації" в Україні, брехня про "українських нацистів" стала центральною темою для російських пропагандистів.

The New York Times провело цікаве дослідження, яке показало всю суть російської пропаганди.

Видання з посиланням на оборонно-аналітичну компанію Semantic Visions опрацювало майже вісім мільйонів статей про Україну, зібраних із понад 8000 російських вебсайтів з 2014 року. Повідомлення про нацизм різко зросли до безпрецедентного рівня 24 лютого, в день повномасштабного нападу рф на Україну. З того часу їх кількість залишається на досить високому рівні. Дані включають основні російські державні ЗМІ, а також тисячі невеликих російських вебсайтів і блогів.

Ця інформація дає уявлення про спроби росії виправдати свій напад на Україну та зберегти внутрішню підтримку війни, що продовжується, хибно називаючи владу в Україні нацистською. У виданні зазначили, що в російських новинах хибно стверджувалося, що "українські нацисти використовують мирних жителів як живий щит, вбивають мирних жителів України та планують геноцид росіян".

ЗМІ проаналізували російські статті, де згадується нацизм

Науковий співробітник Північно-східного університету Лариса Дорошенко вважає, що Кремль хотів зробити бліцкриг в Україні, а казки про нацистів використовувалися для того, щоб виправдати повалення українського уряду.

"Це допомогло б у якомусь сенсі пояснити, чому вони створюють цю нову країну. Оскільки попередній уряд нібито був нацистським, то їх треба було замінити", — заявила Дорошенко.

У The New York Times зазначили, що багато росіян піддалися пропаганді та щиро вірять, що в Україні панують нацисти, хоча доказів цього не існує.

За даними соцмереж, наданих Zignal Labs, у російськомовних твітах також стався сплеск посилань про нацизм.

"Я думаю, що багато росіян насправді вважають, що це війна проти нацизму. путін намагається роздратувати населення на користь війни", — заявив доктор Джеффрі Вейдлінгер, професор історії та юдаїки Мічиганського університету.

Раніше експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко розповів, що путінська пропаганда вигадала міф про великий і непереможний російський народ.

Нагадаємо, у Казахстані заборонили відомому пропагандисту в’їзд до країни.