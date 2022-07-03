росія кричить про "нацизм" в Україні: ЗМІ дізналися цікаву деталь
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Російська пропаганда масово почала розповідати про "українських нацистів" 24 лютого
Після того як президент росії володимир путін оголосив про "спецоперацію" по "денацифікації" в Україні, брехня про "українських нацистів" стала центральною темою для російських пропагандистів.
The New York Times провело цікаве дослідження, яке показало всю суть російської пропаганди.
Видання з посиланням на оборонно-аналітичну компанію Semantic Visions опрацювало майже вісім мільйонів статей про Україну, зібраних із понад 8000 російських вебсайтів з 2014 року. Повідомлення про нацизм різко зросли до безпрецедентного рівня 24 лютого, в день повномасштабного нападу рф на Україну. З того часу їх кількість залишається на досить високому рівні. Дані включають основні російські державні ЗМІ, а також тисячі невеликих російських вебсайтів і блогів.
Ця інформація дає уявлення про спроби росії виправдати свій напад на Україну та зберегти внутрішню підтримку війни, що продовжується, хибно називаючи владу в Україні нацистською. У виданні зазначили, що в російських новинах хибно стверджувалося, що "українські нацисти використовують мирних жителів як живий щит, вбивають мирних жителів України та планують геноцид росіян".
Науковий співробітник Північно-східного університету Лариса Дорошенко вважає, що Кремль хотів зробити бліцкриг в Україні, а казки про нацистів використовувалися для того, щоб виправдати повалення українського уряду.
"Це допомогло б у якомусь сенсі пояснити, чому вони створюють цю нову країну. Оскільки попередній уряд нібито був нацистським, то їх треба було замінити", — заявила Дорошенко.
У The New York Times зазначили, що багато росіян піддалися пропаганді та щиро вірять, що в Україні панують нацисти, хоча доказів цього не існує.
За даними соцмереж, наданих Zignal Labs, у російськомовних твітах також стався сплеск посилань про нацизм.
"Я думаю, що багато росіян насправді вважають, що це війна проти нацизму. путін намагається роздратувати населення на користь війни", — заявив доктор Джеффрі Вейдлінгер, професор історії та юдаїки Мічиганського університету.
Раніше експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко розповів, що путінська пропаганда вигадала міф про великий і непереможний російський народ.
Нагадаємо, у Казахстані заборонили відомому пропагандисту в’їзд до країни.