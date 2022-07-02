"Вона чоловік, і у них кохання": Дурнєв і Гордон висміяли пропагандистів Скабеєву та Соловйова
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Чоловіки побудували смішні припущення щодо головних рупорів пропаганди кремля
Українські телеведучі Дмитро Гордон та Олексій Дурнєв жорстко пройшлися по російських пропагандистах — Ользі Скабеєвій та Володимиру Соловйову, яких висміює навіть Максим Галкін.
Під час відеозв’язку Гордон, який раніше гнівно висловився про артистів-путіністів, із серйозним виразом обличчя запитав Дурнєва, чи знає він, що Скабеєва — чоловік, який "крутить кохання" з Соловйовим. Дурнєв, підігруючи журналісту, погодився з ним.
"Досить симпатичний чоловік", — пожартував шоумен. Дурнєв також зазначив, що через постійне знаходження в радіорубці Соловйов ні на яке кохання не здатний.
"На якусь любов у його віці, враховуючи скільки він працює, він уже навряд чи здатний", — підколов пропагандиста Олексій Дурнєв.
Раніше повідомлялося, що російський гуморист і телеведучий Максим Галкін продовжує тролити політичних діячів, зокрема путіна.