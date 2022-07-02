"Она мужчина, и у них любовь": Дурнев и Гордон высмеяли пропагандистов Скабееву и Соловьева

Мужчины построили смешные предположения насчет главных рупоров пропаганды кремля

Украинские телеведущие Дмитрий Гордон и Алесей Дурнев жестко прошлись по российским пропагандистам — Ольге Скабеевой и Владимире Соловьеву, которых высмеивает даже Максим Галкин.

Во время видеосвязи Гордон, которые ранее гневно высказался про артистов-путинистов, с серьезным выражением лица спросил Дурнева, знает ли он, что Скабеева — мужчина, который "крутит любовь" с Соловьевым. Дурнев, подыгрывая журналисту, согласился с ним.

"Довольно симпатичный мужчина", — пошутил шоумен. Дурнев также отметил, что из-за постоянного нахождения в радиорубке Соловьев ни на какую любовь не способен.

"На какую-то любов в его возрасте, учитывая сколько он работает, он уже вряд ли способен", — подколол пропагандиста Алексей Дурнев.

Ранее сообщалось, что российский юморист и телеведущий Максим Галкин продолжает троллить политических деятелей, в частности путина.