Все йде за планом: шойгу вразив заявами про Україну через півроку війни

Риторика кремля все менше в’яжеться зі здоровим глуздом

У середу, 24 серпня, коли Україна відзначає і День Незалежності, і півроку боротьби з російською агресією, міністр оборони рф Сергій Шойгу вирішив відзначитися цілою низкою заяв про "успіхи" росії в Україні.

"Телеграф" проаналізував їх та зібрав головне.

Насамперед у вищому військовому керівництві росії через півроку важких спроб просування в Україні досі стверджують, нібито "спецоперація йде за наміченим планом".

Відсутність прогресу останніми місяцями шойгу пояснює просто — нібито уповільнення темпів наступу рф є свідомим рішенням, спрямованим на мінімізацію жертв серед цивільних.

Незважаючи на те, що саме росія день за днем обстрілює мирних жителів України та практично стирає з лиця землі населені пункти на Донбасі та Харківській області, шойгу назвав дії саме Києва "тактикою випаленої землі".

Більше того, щоб не визнавати провал у битві з Україною, шойгу заявив, ніби росія насправді воює із Заходом, а Україна є нібито лише інструментом Заходу в цій гібридній війні.

Як повідомляв "Телеграф", раніше також відзначився і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який побажав українцям "мирного неба" на День Незалежності.