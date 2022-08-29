У шойгу большие проблемы: стало известно, чем недоволен путин

Похоже, кремлевский диктатор после шести месяцев войны наконец-то понял, что его "маршал победы" действительно фанерный

Так называемый министр обороны россии сергей шойгу, который в последнее время не вызывает ничего, кроме пренебрежения своими попытками оправдать замедление темпов наступления в Украине, похоже, окончательно потерял доверие своего подельника по военным преступлениям, российского диктатора владимира путина. Судя по всему, он был отстранен от руководства российской армией. На это указывает разведывательный департамент Министерства обороны Великобритании.

В своей ежедневной сводке, опубликованной в Twitter, британская разведка привела в качестве достоверных данные независимых российских СМИ о том, что шойгу больше не занимается ведением войны, а путина о ходе боевых действий информируют оперативные командиры "спецоперации".

По данным разведки, похоже, что шойгу уже не просто критикуют, а даже осмеивают в кругах российских офицеров и солдат, имеющих боевой опыт. Причина – неэффективное и оторванное от реальности руководство, заведшее российское наступление в тупик. Не способствует улучшению имиджа шойгу и то, что он не имеет реального военного опыта. "Поскольку большую часть своей карьеры он провел в строительном секторе и Министерстве по чрезвычайным ситуациям", — подчеркнули в британской разведке, добавив, что сам он безуспешно пытался избавиться от этого позорного имиджа. Известно, что из-за этого за шойгу закрепилось прозвище "фанерный маршал".

Как известно, в последнее время деятельность шойгу сводится к оглашению смехотворных заявлений по поводу войны и периодических визитов на временно оккупированные территории Украины, чтобы покрасоваться перед камерами. Тем временем в прессе всплывает все больше информации не только о его коррумпированности, но и об огромной коррупции и лицемерии среди его заместителей.