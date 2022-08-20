Укр

"Тренируется перед международным судом": в сети высмеяли "причины" нападения рф на Украину от шойгу

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Министр обороны рф Сергей Шойгу Новость обновлена 20 августа 2022, 16:25
Министр обороны рф Сергей Шойгу

"Объяснения" шойгу в сети посчитали, мягко говоря, неубедительными

В россии представители высшего эшелона власти продолжают "объяснять" всем желающим их слушать причины, по которым начали широкомасштабное вторжение в Украину. В этот раз спустя почти шесть месяцев с начала широкомасштабного вторжения об этом высказался министр обороны россии Сергей Шойгу, чем вызвал шквал негативной реакции в сети.

В частности, шойгу в субботу, 20 августа на пленарном заседании так называемого "Первого международного антифашистского конгресса" заявил, что решение о проведении "спецоперации" (так в россии официально называют войну) было принято из-за неприемлемых угроз безопасности россии со стороны Украины и из-за "страданий Донбасса".

"На протяжении восьми лет киевский режим совершал вопиющие преступления в отношении граждан "ДНР" и "ЛНР". Погибли тысячи ни в чем не повинных людей, включая детей. Одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО. Все это создало неприемлемые угрозы безопасности России", — сказал Шойгу.

Отношение к этим словам шойгу со стороны пользователей Интернета — весьма негативное. Так, к примеру, подавляющее большинство из более чем 120 комментариев к соответствующему твиту со словами министра обороны рф в аккаунте российского издания "Газета RU" имеют ярко негативный окрас и критику в адрес шойгу.

Так некоторые возмущаются нелогичностью таких заявлений ввиду несоизмеримости военного потенциала украины и рф, а также наличия у последней ядерного оружия.

Другие же восприняли слова шойгу как оправдания, а также считают, что эти слова ему пригодятся для объяснения своих действий на скамье подсудимых.

Как сообщалось, после того как президент рф владимир путин объявил о "спецоперации" по "денацификации" в Украине, ложь про "украинских нацистов" стала центральной темой для российских пропагандистов.

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#Украина #Россия #Война #Сергей Шойгу #Причины