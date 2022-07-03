россия кричит о "нацизме" в Украине: СМИ узнали интересную деталь

Российская пропаганда массово начала рассказывать про "украинских нацистов" 24 февраля

После того как президент рф владимир путин объявил о "спецоперации" по "денацификации" в Украине, ложь про "украинских нацистов" стала центральной темой для российских пропагандистов.

The New York Times провело занимательное исследование, которое показало всю сущность российской пропаганды.

Издание со ссылкой на оборонно аналитическую компанию Semantic Visions обработало почти восемь миллионов статей об Украине, собранных с более чем 8000 российских веб-сайтов с 2014 года. Сообщения про нацизм резко возросли до беспрецедентного уровня 24 февраля, в день полномасштабного нападения рф на Украину. С тех пор их количество остается на довольно высоком уровне. Данные включают в себя основные российские государственные СМИ, а также тысячи небольших российских веб-сайтов и блогов.

Эта информация дает представление о попытках россии оправдать свое нападение на Украину и сохранить внутреннюю поддержку продолжающейся войны, ложно называя власть в Украине нацистской. В издании отметили, что в российских новостях ложно утверждалось, что "украинские нацисты используют мирных жителей в качестве живого щита, убивают мирных жителей Украины и планируют геноцид русских".

СМИ проанализировали российские статьи, где упоминается нацизм

Научный сотрудник Северо-восточного университета Лариса Дорошенко считает, что Кремль хотел совершить блицкриг в Украине, а сказки про нацистов использовались для того, чтобы оправдать свержение украинского правительства.

"Это помогло бы в каком-то смысле объяснить, почему они создают эту новую страну. Поскольку предыдущее правительство якобы было нацистским, поэтому их нужно было заменить", — заявила Дорошенко.

В The New York Times отметили, что многие россияне поддались пропаганде и искренне верят, что в Украине господствуют нацисты, хотя доказательств этому не существует.

Согласно данным из соцсетей, предоставленных Zignal Labs, в русскоязычных твитах также произошел всплеск ссылок на нацизм.

"Я думаю, что многие русские на самом деле считают, что это война против нацизма. путин пытается разозлить население в пользу войны", — заявил доктор Джеффри Вейдлингер, профессор истории и иудаики Мичиганского университета.

Ранее эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко рассказал, что путинская пропаганда придумала миф о великом и непобедимом русском народе.

Напомним, в Казахстане запретили известному пропагандисту въезд в страну.