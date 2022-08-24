Все идет по плану: шойгу поразил рядом заявлений об Украине спустя полгода войны
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Риторика кремля все меньше вяжется со здравым смыслом
В среду, 24 августа, когда Украина отмечает и День Независимости, и полгода борьбы с российской агрессией, министр обороны рф сергей шойгу решил отличиться целым рядом заявлений об "успехах" россии в Украине.
"Телеграф" проанализировал их и собрал главное.
Прежде всего, в высшем военном руководстве россии спустя полгода тяжелых попыток продвижения в Украине, до сих пор утверждают, будто бы "спецоперация идет по намеченному плану".
Отсутствия прогресса в последние месяцы шойгу объясняет просто, — будто бы замедление темпов наступления россии является сознательным решением, направленным на минимизацию жертв среди гражданских.
Несмотря на то, что именно россия день за днем обстреливает мирных жителей Украины и практически стирает с лица земли населенные пункты на Донбассе и в Харьковской области, шойгу назвал действия Киева "тактикой выжженной земли".
Более того, чтобы не признавать провал в битве с Украиной, шойгу заявил, будто бы россия на самом деле воюет с Западом, — а Украина является якобы лишь инструментом Запада в этой гибридной войне.
Как сообщал "Телеграф", ранее также отличился и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который пожелал украинцам "мирного неба" на День Независимости.