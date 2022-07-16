шойгу, вероятно, снова приехал в Украину и попытался напугать украинцев (видео)

В минобороны рф лгут, что это украинские войска бьют по мирной инфраструктуре

Министр обороны рф сергей шойгу мог снова побывать на временно оккупированных территориях Украины. Об этом свидетельствует очередной отчет российских пропагандистов насчет "инспекции", которую чиновник якобы устроил группировкам "Юг" и "Центр" армии россии. Среди прочих действий, которыми шойгу отличился во время мероприятия, стало скандальное заявление, направленное на запугивание украинцев.

По информации "РИА Новости", российский министр заявил, что их армии стоит лучше наращивать действия по всем направлениям фронта. Главная задача этого — "не допустить нанесения Киевом ударов по гражданской инфраструктуре". Интересно, что чиновник приписывает украинцам стандартную тактику российской армии.

Что именно входит в "наращивание действий", не сообщается. Однако шойгу якобы хочет защитить от вероятных ударов жителей Донбасса, а также "других регионов". Последние, к слову, также не уточняются. Вполне возможно, что с приездом высокоточных систем HIMARS россияне начали более осторожно относиться к возможности наблюдать "прилет" на территории своего государства.

Также росСМИ показали небольшое видео, которое якобы и подтверждает "инспекцию" шойгу.

Следует отметить, что циничность заявлений сергея шойгу вызвала значительный резонанс среди пользователей сети. Многие напоминают, что бьет по мирному населению именно россия, буквально ежедневно отбирая жизни у невинных людей.

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Отметим, что в начале июля шойгу доложил кровавому диктатору владимиру путину о том, что армия рф якобы полностью захватила Луганщину. Однако это является неправдой, о чем регулярно напоминают местные власти. ВСУ продолжают держать оборону еще нескольких населенных пунктов, не допуская оккупантов заявить о частичной победе.

Также "Телеграф" писал о том, как именно путин "пожалел" российских захватчиков во время личной встречи с сергеем шойгу.