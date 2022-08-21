"Не сподівайтесь": Комаровський оцінив стан здоров’я путіна та можливі терміни його смерті

путін серйозно хворий, вважає відомий телелікар

Популярний український медик, а з недавніх пір – практично і громадський діяч Євген Комаровський, який записав на початку війни гнівне звернення до росіян та білорусів, вважає, що у глави російської федерації володимира путіна – ніяке не серйозне захворювання, а "лише" посткоронавірусна енцефалопатія.

Своєю думкою він поділився у випуску "Гончарова Подкаст" на YouTube.

"Окреслити перспективи можна. Тобто, чи треба вам сподіватися на швидку кончину володимира путіна? Це лікар у більшості випадків сказати може. Не сподівайтеся, на жаль ", — заявив лікар.

За його словами, путін дуже нездоровий, але хвороби, яка завтра зведе його до могили, у нього немає.

"Хвороба, яка сильно порушила його розумові функції, у нього є. Я припускаю, що має посткоронавірусну енцефалопатію ", — додав Комаровський.

Як відомо, енцефалопатія — це захворювання, яке характеризується поразкою та повною загибеллю мозкових клітин, але воно не призводить до смерті.

Нагадаємо, що на відміну від Євгена Олеговича, низка інших медичних світил вважають, що на стані здоров’я путіна позначаються також ряд серйозних травм, закладених ще в дитинстві, до яких нещодавно додався хворобливий провал так званої "спецоперації" в Україні. Крім нестабільної психіки, диктатор очевидно страждає і на шизофренію, яка може бути наслідком лікування від хвороби Паркінсона.