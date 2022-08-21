"Не надейтесь": Комаровский оценил состояние здоровья путина и возможные сроки его смерти

путин серьезно болен, считает известный теледоктор

Популярный украинский медик, а с недавних пор – практически и общественный деятель Евгений Комаровский, записавшний в начале войны гневное обращение к россиянам и белорусам, считает, что у главы российской федерации владимира путина – никакое не серьезное зоболевание, а "всего лишь" посткоронавирусная энцефалопатия.

Своим мнение он поделился в выпуске "Гончарова Подкаст" на YouTube.

"Обрисовать перспективы можно. То есть надо ли вам надеяться на скорую кончину? Это врач в большинстве случаев сказать может. Не надейтесь, к сожалению", – заявил доктор.

По его словам, Путин очень нездоров, но болезни, которая завтра сведет его в могилу, у него нет.

"А болезнь, которая сильно нарушила его мыслительные функции, у него есть. Я предполагаю, что у него посткоронавирусная энцефалопатия", – добавил Комаровский.

Как известно, энцефалопатия – это заболевание, которое характеризуется поражением и полной гибелью мозговых клеток, но оно не приводит к смерти.

Напомним, что в отличие от Евгения Олеговича, ряд других медицинских светил считают, что на состоянии здоровья путина сказываются также ряда серьезных травм, заложенных еще в детстве, к которым недавно добавился болезненный провал так называемой "спецоперации" в Украине. Кроме нестабильной психики, диктатор очевидно страдает и шизофренией, которая может быть следствием лечения от болезни Паркинсона.