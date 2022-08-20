Шизофрения? Почему состояние здоровья путина ухудшилось и что говорят о его смерти

Пока что четкого ответа на вопрос "когда умрет путин", к сожалению, ни у кого нет

Помимо ряда серьезных травм, заложенных еще в детстве на состояние здоровья кровавого российского президента, владимира путина добавился и болезненный провал так называемой "спецоперации" в Украине. Кроме нестабильной психики, диктатор очевидно страдает и шизофренией, которая может быть следствием лечения от болезни Паркинсона.

Как пишет издание Chas News, в случае с владимиром путиным диагноз "шизофрения" может быть не переносным, а буквальным. В частности, в докладе для американского Белого дома эксперты по дистанционной диагностике отмечают, что обычно болезнь Паркинсона нуждается в лечении медикаментами, которые при длительном приеме способны спровоцировать появление шизофрении.

Если говорить о медицинских терминах, то это психотическое расстройство, симптомами которого является ухудшение осознания реальности и значительная социальная дисфункция. Именно это определение, по мнению специалистов, четко подходит "пациенту" путина.

Что касается вопроса, который в последнее время стал топ-темой для обсуждения среди мирового сообщества — сколько осталось жить кровавому лидеру рф, то пока четкого ответа ни у кого, к сожалению, нет.

Да, диктатор путин уже пересек рубеж в 70 лет и, очевидно, что ряд проблем со здоровьем связан с его почтенным возрастом, в частности онкологических, у него точно существуют. Однако российский лидер прибегает к помощи лучших врачей и состояние его поддерживается на должном уровне.

В частности, экс-товарищ президента россии, банкир Сергей Пугачев, отмечал, что путин страдает раком "просто по возрасту".

Это, по его мнению, подтверждает параноидальное желание диктатора изолироваться и дистанцироваться от других людей и проводить личные встречи с помощью видеосвязи. Также существует мнение, что даже приближенные к нему лица перед встречей с президентом проводят по две недели в карантине.

Также отмечается, что за здоровьем кремлевского руководителя врачи ухаживают очень тщательно поэтому, вероятнее всего, какие-либо болезни путина обнаруживают на ранней стадии и лечат лучшими методами из имеющихся в российской федерации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в кремле опасаются, что состояние президента владимира путина может ухудшиться уже в ближайшее время, поэтому занялись разработкой видеосистемы, которая поможет ему проводить личные встречи дистанционно.

Также напомним, что внешний вид путина во время очередного видеообращения снова стал поводом для обсуждения пользователей сети.