Сотни анализов и карантин перед встречей: СМИ узнали, в каких условиях живет окружение путина

Медики оценили опасения путина и его тягу к стерильности

Несмотря на то, что кремль на систематической основе опровергает слухи об ухудшении состояния здоровья российского президента владимира путина и его возможных болезней, на протяжении многих лет всем представителям его окружения приходится постоянно проходить строжайший медицинский контроль. Все, кто контактирует с диктатором, вынуждены сдавать десятки анализов и даже проходить суровый двухнедельный карантин перед встречей с ним.

Как пишет BBC News, ряд соответствующих правил был введен в 2021 году. Журналистам удалось узнать, что для доступа к так называемой "чистой зоне" путина, сотни обслуживающих его людей по четыре раза сдают ПЦР-тесты и дважды проверяют антитела к коронавирусу. Кроме того, у них постоянно принимают дополнительные анализы на глисты, грипп и другие инфекции.

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К примеру, экипажи, летающие с российским президентом, с прошлого года сдали анализов более чем на 125 млн рублей. Кроме того, каждый месяц они сдавали до 2 тысяч срочных ПЦР-тестов и до 600 тестов на антитела, полсотни анализов крови на биомаркеры и 100-200 анализов кала.

По мнению израильского анестезиолога Михаила Фремдермана, который до 2014 года работал в россии, соответствующие меры не могут дать четкого ответа, действительно ли у российского лидера проблемы со здоровьем или это просто "звездная болезнь".

Фремдерман отметил, что такие кремлевские требования могут быть банальным распылением государственных средств, но есть и другой вариант:

"С некоторой долей вероятности это может говорить о мнительности и фобии путина, например, опасения биологического оружия. Он же говорил о биологических лабораториях США в Украине. А информацию о необходимости тех или иных анализов, или карантина, скорее всего, получает из папок, которые ему приносят", — объяснил он.

Константин Балонов, являющийся заведующим отделением анестезиологии и реанимации в клинике Tufts Medical Center в США, отмечает, что подобные карантинные меры обычно применяются для пациентов с пониженным иммунитетом, которые, как пример, перенесли химиотерапию. Однако в случае с путиным специалист считает карантин и многочисленные анализы чрезмерной мерой, мол, президент россии не производит впечатление тяжелобольного человека с иммуносупрессией.

Как рассказал журналистам российский врач-инфекционист, тесты на другие инфекции и резкое сокращение контактов иногда применяют для тяжелых больных: например, перед операциями в онкогематологии, чтобы исключить любые побочные эффекты. Но время таких мер ограничено, они не продолжаются годами, и обычно человек не живет в стерильных условиях.

Напоследок как Балонов, так и Фремдерман, работающие за границей, отметили, что ни в США, ни в Израиле высшее руководство страны не ограничивает себя подобными карантинными мерами, как путин.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время последних выступлений на публике у владимира путина заметили новый довольно странный симптом, который может свидетельствовать о наличии серьезных болезней у президента россии.