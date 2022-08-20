Шизофренія? Чому стан здоров`я путіна погіршився та що говорять про його смерть

Поки що чіткої відповіді на запитання "коли помре путін", на жаль, ні в кого немає

Крім низки серйозних травм, закладених ще у дитинстві на стан здоров'я кривавого російського президента володимира путіна додався й болючий провал так званої "спецоперації" в Україні. Крім нестабільної психіки, диктатор вочевидь страждає й на шизофренію, котра може бути наслідком лікування від хвороби Паркінсона.

Як пише видання Chas News, у випадку з володимиром путіним діагноз "шизофренія" може бути не переносним, а буквальним. Зокрема, у доповіді для американського Білого дому експерти з дистанційної діагностики зазначають, що зазвичай хвороба Паркінсона потребує лікування медикаментами, які при тривалому прийомі здатні спровокувати появу шизофренії.

Якщо говорити про медичні терміни, то це психотичний розлад, симптомами якого є погіршення усвідомлення реальності та значна соціальна дисфункція. Саме це визначення, на думку фахівців, чітко підходить "пацієнту" путіну.

Що стосується питання, котре останнім часом стало топтемою для обговорення серед світової спільноти — скільки залишилося жити кривавому лідеру росії, то наразі чіткої відповіді воно не має.

Так, диктатор путін вже перетнув межу у 70 років і, очевидно, що низка проблем зі здоров'ям пов'язані з його поважним віком, зокрема онкологічних, у нього точно існують. Проте російський лідер вдається до допомоги найкращих лікарів, тож стан його підтримується на належному рівні.

Зокрема, екстовариш президента рф, банкір Сергій Пугачов, зазначав, що путін страждає на рак "просто за віком".

Це, на його думку, підтверджує параноїдальне бажання диктатора ізолюватися та дистанціюватися від інших людей та проводити особисті зустрічі за допомогою відеозв'язку. Також існує думка, що навіть наближені до нього особи, перед зустріччю з президентом проводять по два тижні у карантині.

Також зазначається, що за здоров’ям кремлівського очільника лікарі доглядають дуже прискіпливо, тому, ймовірніше за все, будь-які хвороби путіна виявляють на ранній стадії і лікують найкращими методами з наявних у російській федерації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у кремлі побоюються що стан президента володимира путіна може погіршитися вже найближчим часом, тож зайнялися розробкою відеосистеми, яка допоможе йому проводити особисті зустрічі дистанційно.

Також нагадаємо, що зовнішній вигляд путіна під час чергового відеозвернення знову став приводом для обговорення серед користувачів мережі.